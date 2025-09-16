Nicolas Cage w latach 90. XX wieku otrzymał Oscara za rolę w "Zostawić Las Vegas" i stał się jedną z największych gwiazd Hollywood. W pewnym momencie zaczął pojawiać się w mniej udanych produkcjach, przez co wielokrotnie był nominowany do Złotych Malin. Mówiło się, że wynikiem jego niezbyt udanych decyzji zawodowych był fakt, że aktor ma długi. W życiu prywatnym Cage'a również bywało różnie. Obecnie gwiazdor związany jest z Riko Shibatą, z którą został niedawno sfotografowany.

Nicolas Cage przyłapany z młodszą żoną. To robili w Beverly Hills

61-letni aktor ma na koncie cztery rozwody - z Patricią Arquette, Lisą Marie Presley, Alice Kim oraz Eriką Koike. W ślubnym "portfiolio" Cage'a znajdziemy zarówno czterodniowe, jak i dziesięcioletnie małżeństwo. W 2021 roku gwiazdor poślubił Riko Shibatę, którą poznał rok wcześniej w Japonii. "Mieliśmy ze sobą wiele wspólnego. Ona też lubi zwierzęta. Zapytałem ją więc, czy jakieś ma. A ona odpowiedziała: 'Tak, mam latające wiewiórki'. Pomyślałem: to jest to. To, to mogłoby się udać" - przekazał w rozmowie z "Entertainment Tonight". Para jest przedmiotem wielu dyskusji - wszystko przez różnicę wieku. Dzieli ich bowiem 31 lat. I choć wiele plotkuje się o ich związku, zakochani ciągle udowadniają, że miłość kwitnie.

14 września małżonkowie zostali przyłapani, gdy wybrali się na lunch w popularnej restauracji w Beverly Hills. Zostali sfotografowani przez paparazzi, wychodząc z lokalu. Aktor miał na sobie t-shirt z nadrukiem, a także jeansowe spodnie. Zarzucił na siebie czarną, skórzaną kurtkę. Riko pojawiła się w czarnej sukience, na którą założyła oversize'ową, jeansową kurtkę.

Nicolas Cage zagra Johna Maddena. Niebywałe, jak go ucharakteryzowano

Obecnie Nicolas Cage pracuje nad filmem biograficznym o Johnie Maddenie - uznanym trenerze futbolu amerykańskiego, a w późniejszych latach również komentatorze ligi NFL. W produkcji "Madden" aktor zagra tytułowego bohatera. Gwiazdor na potrzebę roli zmienił fryzurę, a także sylwetkę - co, z pewnością jest także zasługą odpowiedniej charakteryzacji. Internauci nie widzieli jednak podobieńśtwa Cage'a do Maddena. Tu przeczytacie więcej: Internauci nie dowierzają w charakteryzację Nicolasa Cage'a do nowego filmu. Nie do poznania!