Julia Walczak to utytułowana kajakarka, która na koncie ma m.in. wicemistrzostwo świata w konkurencji C4 na dystansie 500 m. Sportsmenka związana jest z wioślarką Katarzyną Zillmann, która obecnie prezentuje taneczne umiejętności w "Tańcu z gwiazdami". Walczak bardzo wspiera ukochaną i pojawiła się na widowni premierowego odcinka programu, który wyemitowany został 14 września. Partnerka Zillmann w rozmowie z mediami zdradziła, że bardzo chciałyby zalegalizować w Polsce swój związek. Dopóki jest to niemożliwe, postanowiły podejść do sprawy pragmatycznie.
Julia Walczak w rozmowie z Pudelkiem wyznała, że wraz z Katarzyną Zillmann jak na razie odłożyły na bok ślubne plany. Bardzo poważnie myślą jednak o wspólnej przyszłości. - Notarialnie będziemy w jakiś sposób się zabezpieczać. Nie ma w Polsce ślubów jednopłciowych, więc niestety - powiedziała sportsmenka. Zaznaczyła także, że nie chcą brać wyłącznie ślubu humanistycznego. - Chciałybyśmy, żeby to miało wartość, żebyśmy były przede wszystkim zabezpieczone prawnie. Taki ślub humanistyczny, jeżeli uda nam się wszystko dopiąć na ostatni guzik notarialnie, to może wtedy o czymś takim pomyślimy - dodała. - Ale póki co to jest twarde i logiczne stąpanie po ziemi, jeśli chodzi o nasz związek - podsumowała Walczak.
Zillmann w "Tańcu z gwiazdami" tworzy parę z Janją Lesar. Już po pierwszym odcinku widać, że wioślarka może w programie zajść naprawdę daleko - za ogniste paso doble jurorzy przyznali jej 36 punktów. Jeszcze przed startem programu Katarzyna Zillmann w programie "Ja wysiadam" opowiedziała Agnieszce Matrackiej o innych uczestnikach "Tańca z gwiazdami", których poznała w trakcie przygotowań do programu. Nie ukrywała, że ze wszystkimi udało jej się złapać wspólny język. Zillmann dodała także, że jest pod ogromnym wrażeniem Barbary Bursztynowicz. - Wszyscy są super, naprawdę. Pani Basia Bursztynowicz ma taką aurę. O Boże, jak ja ją widzę, to po prostu mam ochotę się popłakać, przytulić, śmiać się. Cudowna, ciepła osoba, która naprawdę pięknie, pięknie się wypowiada z taką klasą, ja dużo od niej czerpię - wyznała wioślarka.
