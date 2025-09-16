Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel od jakiegoś czasu bardzo się wspierają. Co ich łączy? Są to byli małżonkowie. Telewizyjni prezenterzy są parą. Jak wiemy, "kobieta-petarda" była ukochaną Macieja Kurzajewskiego, a tancerz mężem Katarzyny Cichopek. Smaszcz i Hakiel dobrze się znają i bardzo za sobą przepadają. - Oczywiście piszemy do siebie, natomiast pierwsze wyjście było i pokazali nas wczoraj, ale zrobiliśmy to też, żeby pokazać, że wszystko już za nami. Marcin ma świetne życie, przepiękną kobietę obok, cudownego synka, który dopiero się urodził. A moja życie dopiero się zaczyna - stwierdziła Smaszcz. Ostatnio wstawiła nowe zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska o stosunku do Smaszcz. Zapytaliśmy ją o dramę z Kurzajewskim

Paulina Smaszcz spotkała się z Marcinem Hakielem i Dominiką Serowską. W sieci pojawił się wymowny post

Paulina Smaszcz i Marcin Hakiel nie raz pokazywali, że się wspierają. Tym razem spotkali się w programie "Orzeł czy reszka". Show polega na podróżowaniu na warunkach, które się wylosuje. Możliwy jest wyjazd z nielimitowanym budżetem bądź jedynie 100 dolarami. Paulina Smaszcz zabrała starszego syna, Franciszka Vaccari. Marcin Hakiel, z kolei, zabrał swoją ukochaną, Dominikę Serowską. Niedługo potem w sieci pojawił się post ze zdjęciem całej czwórki. "Takich spotkań, takich przygód, takich realizacji się nie zapomina. Synku, ty wszystko wiesz. Dziękujemy Dominice i Marcinowi za wspaniały czas pełen przygód, śmiechu, zabawy i zwrotów akcji w programie. Całej ekipie dziękujemy za każdą godzinę produkcji. Było rewelacyjnie" - czytamy w opisie.

"Orzeł czy reszka". O co chodzi w tym programie?

"Orzeł czy reszka" to polski program. Nowy sezon reality show miał swój początek 6 września 2025 roku. W formacie znane osobistości wybierają się w podróż. Są podzieleni na pary. Co ciekawe, jedna osoba z pary ma do dyspozycji nieograniczony budżet. Druga musi przeżyć za 100 dolarów. Emocji dodaje fakt, że wszystko zależy od rzutu monetą. Oglądacie "Orzeł czy reszka"? ZOBACZ TEŻ: Nowe doniesienia o batalii Smaszcz i Kurzajewskiego. Prezenter stawił się w sądzie