Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą zgraną parę. W mediach co jakiś czas pojawiają się doniesienia o ślubie prezenterów. Jak przekazał informator portalu Świat Gwiazd, podobno zakochani mają stanąć na kobiercu już za kilka tygodni. "25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne 'tak'. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo je wspierają" - przekazał rozmówca serwisu. Maciej Kurzajewski nie przeszedł obojętnie obok tego komunikatu.

Maciej Kurzajewski nie potwierdził doniesień. Krótki i jasny komunikat

Portal Pudelek postanowił skontaktować się z menedżerem pary. Patryk Wolski nie potwierdził daty ślubu zakochanych, o której rozpisują się media. Przekazał, że na ten moment Kurzajewski i Cichopek nie chcą dzielić się szczegółami tego wyjątkowego dnia. "Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub, jak wspominali, jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie" - skomentował. "Fakt" skontaktował się z Kurzajewskim, który udzielił wymijającej odpowiedzi. "Nasz menedżer Patryk Wolski już wszystko powiedział na ten temat" - skwitował dziennikarz w rozmowie.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek o wychowywaniu dzieci. "Zachowujemy te myśli dla siebie"

Pod koniec sierpnia prezenterzy udzielili wywiadu Plejadzie, w którym opowiedzieli o dzieciach. - Jesteśmy empatyzujący, otwarci, słuchamy w dużej mierze. Jeśli jest przestrzeń, żeby wyrazić swoje zdanie, to z niej korzystamy. Jeśli czujemy, że takiej przestrzeni nie ma, to zachowujemy te myśli dla siebie. Najważniejsze jest być obok, słuchać, otaczać się wsparciem miłością i przede wszystkim nie narzucać - mówiła Cichopek. - Wsparcie, mówienie o tym, że jesteśmy z wami, że chcemy dla was jak najlepiej, po to, żeby wam było jak najlepiej, niezależnie czy to jest dwunastolatka, szesnastolatek czy dziewiętnastolatek, to nie ma znaczenia - dodał Kurzajewski.