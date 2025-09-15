Nowe doniesienia o ślubie Cichopek i Kurzajewskiego! Wyciekła data

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spotykają się już od kilku lat. Oficjalnie ujawnili swój związek 7 października 2022 roku, w 40. urodziny aktorki. Rok później na palcu gwiazdy "M jak miłość" miał pojawić się okazały pierścionek zaręczynowy. Od dłuższego czasu przewijają się natomiast spekulacje na temat ślubu prezenterów. Okazuje się, że ten odbędzie się już niebawem.

Zobacz wideo Miszczak o sytuacji Cichopek i Kurzajewskiego. "Życie ich nie oszczędziło prywatnie"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub. Ujawniono datę

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą parę zarówno w życiu prywatnym, jak i na ekranie. Prezenterzy od niemal dwóch lat są zaręczeni, kilka miesięcy temu przeprowadzili się zaś do nowego wspólnego domu. Teraz przyszła więc pora na formalizację związku. Jak dowiedział się Świat Gwiazd, zakochani staną na ślubnym kobiercu za nieco ponad miesiąc. Wygadał się znajomy pary.

25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne "tak". Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo je wspierają

- przekazał rozmówca serwisu.

Zdjęcie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wywołało burzę. Prezenterzy zbili fanów z tropu

Spekulacje na temat ślubu pary krążą w sieci od dawna. Pod koniec lipca Cichopek i Kurzajewski zamieścili w mediach społecznościowych zdjęcie z wakacji, na którym aktorka pozuje w białej sukience. Pod fotografią pojawił się natomiast tajemniczy podpis. Fani byli przekonani, że prezenterzy są już małżeństwem. "Brzmi dwuznacznie, mimo wszystko gratuluję", "W pierwszej chwili myślałam, że to suknia ślubna", "Wasza miłość jest piękna i bardzo się cieszę" - pisali w komentarzach. Szybko okazało się, że dwuznaczny podpis pod kadrem odnosił się jedynie do zakończenia wakacji. Z zamieszania, które wywołało zdjęcie aktorki i dziennikarza, postanowił zażartować Marcin Hakiel. Tancerz wraz z ukochaną zamieścili post, w którym nawiązali do wpisu eksżony i jej narzeczonego.

