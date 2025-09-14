Koniec tajemnic! Kaczorowska i Rogacewicz pocałowali się na wizji

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli ze sobą wiązani od ostatnich kilku miesięcy. Para była widywana wspólnie jeszcze przed ogłoszeniem, że stworzą duet w nowym sezonie "Tańca z gwiazdami". Jak się okazało, to właśnie w pierwszym odcinku show potwierdzili, że faktycznie są razem!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pocałowali się na wizji! To koniec plotek na temat ich związku

Kaczorowska i Rogacewicz wystąpili jako siódma para w premierowym odcinku nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Ich quickstep bardzo spodobał się jury, którzy ocenili ich aż na 34 punkty. Gdy udali się na podest, gdzie mieli usłyszeć werdykt jurorów, prowadząca Paulina Sykut-Jeżyna zaskoczyła ich pytaniem o związek. - Muszę zadać to pytanie, bo od tygodni cała Polska zastanawia się, czy wy jesteście szczęśliwie zakochani? - powiedziała. Zszokowani na początku gwiazdorzy popatrzyli się po sobie i po chwili Rogacewicz namiętnie pocałował Kaczorowską na oczach telewidzów oraz obecnej w studio publiczności. Po kadry z odcinka zapraszamy do naszej galerii. Taniec Kaczorowskiej i Rogacewicza bardzo spodobał się internautom, którzy ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. "Super, przepięknie", "Najlepsza para", "Widzę was w finale", "Jestem pod wrażeniem. Najlepsi", "Trzymam kciuki" - pisali.

Marcin Rogacewicz o treningach z Agnieszką Kaczorowską. Zaskakujące słowa

W "halo tu polsat" ukazał się materiał z prób uczestników. Marcin Rogacewicz opowiedział o pierwszym spotkaniu z tancerką na sali treningowej. - Nigdy nie zapomnę tego momentu, jak stanąłem naprzeciwko ciebie pierwszy raz, tutaj, na tym parkiecie i byliśmy sami. I to było tak mocne doświadczenie, bo stoi przede mną zawodowa tancerka, mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich. Masz ten medal, przecież to jest ogromne osiągnięcie - wspominał. Początki nie były łatwe. - Tam się u mnie zadziało tyle rzeczy na różnych płaszczyznach - byłem w przestrzeni, w której nie potrafię nic. Mam zrobić pierwszy krok, ty stoisz naprzeciwko mnie i... to był koniec. Ten pierwszy moment, pamiętasz - ja stałem i byłem mokry - dodał.