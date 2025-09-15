Michalina Manios zdobyła popularność dzięki drugiej edycji "Top Model". Emocje wzbudzał nie tylko sam jej udział, ale i przeszłość. Była bowiem pierwszą w historii interpłciową modelką. Michalina Manios nie wygrała "Top Model" i zniknęła z mediów. Ostatnio znów jest jednak o niej głośno. Tym razem za sprawą jej związku. Jej wybrankiem został bowiem Dawid Szóstak, który deklarował poparcie Konfederacji. Przynależał również do Ruchu Narodowego. Teraz para opowiedziała o swoim uczuciu w wywiadzie dla Kanału Zero.

Dawid Szóstak i Michalina Manios w Kanale Zero. Opowiedzieli o swoim związku

W wywiadzie Dawid Szóstak przyznał, że gdy poznał Michalinę Manios, nie znał jej przeszłości i nie wiedział o jej udziale w "Top Model", choć - co ciekawe - oglądał serię z jej udziałem. Podkreślił, że wyznawane przez niego poglądy nie stanęły na przeszkodzie jego relacji i ujawnił też, jak zareagował, gdy dowiedział się, co przeszła jego ukochana. - (...) Trzeba spojrzeć na człowieka jako na osobę, na jego historię. Nie można wszystkich wrzucać do jednego wora. Walczymy z ideologią lewicową, lewacką, z tym wszystkim. Walczyliśmy jako Konfederacja, jak byłem jej częścią. Nadal jestem narodowcem, to na pewno mi przyświeca, ale na pewno nie przyświeca mi to, żeby skreślać człowieka. Więc jak wpisałem w internet, no to na początku była moja reakcja: jest mi wstyd. Ale później sobie przejrzałem wywiady na YouTubie i był chyba w "Dzień Dobry TVN". Jak usłyszałem tę historię, poczułem, przez co Michalina musiała przejść, no to łzy mi poleciały - wyznał.

Dawid Szóstak nie zamierza również zmieniać swojego światopoglądu, choć - co ciekawe - odszedł z Ruchu Narodowego. - Uznałem, że wiele osób może mieć pewne zastrzeżenia i też wiem, że wielu osobom trudno jest włożyć wysiłek do zrozumienia historii albo rzeczy, które nie są czarno-białe i zerojedynkowe. (...) Nie chciałem narazić na pewno pracy politycznej na działania emocjonalne - powiedział Dawid Szóstak.

Dawid Szóstak wydał oświadczenie. "Elita Narodu Polskiego"

Dawid Szóstak wydał oświadczenie w sprawie związku z Michaliną Manios, które przesłał do portalu 02. "Na początku pragnę zaznaczyć, że Michasia jest 100 proc. kobietą. Swoim wdziękiem, emocjonalnością, wewnętrznym pięknem, może inspirować wiele kobiet. Intelektualnie należy do prawdziwej elity Narodu Polskiego (np. w rok nauczyła się japońskiego w mowie i piśmie)" - przekazał prawicowy działacz. To jednak nie był koniec. "Jestem facetem i widzę to, co oczywiste, na jej widok mężczyźni tak się obracają, że można się zmartwić, mogą sobie skręcić kark. Jestem zdrowo zazdrosny, to zrozumiałe. Jestem też trochę zdziwiony, zamieszaniem, jakie powstało" - stwierdził. Następnie wspomniał o wartościach religijnych. "Ważnym aspektem naszego związku są wartości, z których podstawową jest wiara. W Biblii jest napisane: 'Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwie', a święty Jan od Krzyża mówi: 'Przy końcu, życia tylko z miłości będziemy rozliczeni'" - podsumował. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.