Mesajah (Manuel Rengifo Diaz) jest jednym z najpopularniejszych, polskich wokalistów reggae. Muzyk jest obecny na scenie od lat i wciąż koncertuje oraz pozostaje w kontakcie z fanami m.in. poprzez media społecznościowe. Jak się okazało, niedawno w jego życiu prywatnym zaszły spore zmiany. Mesajah poinformował, że niedawno się ożenił!

REKLAMA

Zobacz wideo Wesele Kajry i Sławomira trwało 7 dni. "W pewnym momencie chciałem się po prostu wyspać". Wspomina też o rozwodzie

Mesajah powiedział sakramentalne "tak"! Zdjęcia z ceremonii zachwyciły fanów artysty

"Stało się! Basia powiedziała tak!" - przekazał w mediach społecznościowych 13 września muzyk. Na profilu Mesajaha mogliśmy przy tym znaleźć serię czarno-białych zdjęć z jego ślubu. Muzyk oraz jego ukochana prezentowali się w tym wyjątkowym dniu nienagannie. Mesajah postawił na jasny garnitur, podczas gdy jego wybranka zdecydowała się na dopasowaną suknię z subtelnymi, kwiatowymi zdobieniami oraz długi welon.

Zaledwie kilka dni przed przekazaniem informacji o ślubie, Mesajah opublikował w social mediach zdjęcia z drugą połówką. Podpisał je biblijnym cytatem - "I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 6 A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela".

Pod fotografiami ze ślubu Mesajaha zaroiło się od komentarzy. Nie brakowały pośród nich znanych nazwisk

Post ze zdjęciami ze ślubu artysty prędko zebrał wiele miłych komentarzy. Wpisami z gratulacjami podzielili się zarówno fani Mesajaha, jak i jego znajomi z branży muzycznej. "Gratulacje!" - napisał Aleksander Baron, dodając emoji serc. "Ale piękne foty! Congrats uściski!" - dopisała także Cleo. "Wow! Gratulacje!" - przekazał także Sidney Polak. "Ale jesteście piękni! Zdrowia i miłości kochani! Mimo, że was osobiście nie znam to bardzo się z tego cieszę", "Gratulacje! Kochani, najlepszości z wysokości! Błogosławieństw w obfitości", "Wszystkiego dobrego na nowej, wspólnej drodze! Jesteście przepiękni", "Wspaniale, ogromne gratulacje! I szczęścia na nowej drodze" - mogliśmy również przeczytać pośród wpisów obserwatorów Mesajaha.