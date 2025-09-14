Mesajah (Manuel Rengifo Diaz) jest jednym z najpopularniejszych, polskich wokalistów reggae. Muzyk jest obecny na scenie od lat i wciąż koncertuje oraz pozostaje w kontakcie z fanami m.in. poprzez media społecznościowe. Jak się okazało, niedawno w jego życiu prywatnym zaszły spore zmiany. Mesajah poinformował, że niedawno się ożenił!
"Stało się! Basia powiedziała tak!" - przekazał w mediach społecznościowych 13 września muzyk. Na profilu Mesajaha mogliśmy przy tym znaleźć serię czarno-białych zdjęć z jego ślubu. Muzyk oraz jego ukochana prezentowali się w tym wyjątkowym dniu nienagannie. Mesajah postawił na jasny garnitur, podczas gdy jego wybranka zdecydowała się na dopasowaną suknię z subtelnymi, kwiatowymi zdobieniami oraz długi welon.
Zaledwie kilka dni przed przekazaniem informacji o ślubie, Mesajah opublikował w social mediach zdjęcia z drugą połówką. Podpisał je biblijnym cytatem - "I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 6 A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela".
Post ze zdjęciami ze ślubu artysty prędko zebrał wiele miłych komentarzy. Wpisami z gratulacjami podzielili się zarówno fani Mesajaha, jak i jego znajomi z branży muzycznej. "Gratulacje!" - napisał Aleksander Baron, dodając emoji serc. "Ale piękne foty! Congrats uściski!" - dopisała także Cleo. "Wow! Gratulacje!" - przekazał także Sidney Polak. "Ale jesteście piękni! Zdrowia i miłości kochani! Mimo, że was osobiście nie znam to bardzo się z tego cieszę", "Gratulacje! Kochani, najlepszości z wysokości! Błogosławieństw w obfitości", "Wszystkiego dobrego na nowej, wspólnej drodze! Jesteście przepiękni", "Wspaniale, ogromne gratulacje! I szczęścia na nowej drodze" - mogliśmy również przeczytać pośród wpisów obserwatorów Mesajaha.
