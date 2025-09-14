Od 2016 roku Anita Lipnicka jest w szczęśliwym związku z Markiem Grayem. Do tej pory wokalistka nie ujawniła wielu informacji na temat ich relacji. Nie ukrywała jednak ukochanego, wręcz przeciwnie. Na Instagramie chętnie publikowała ich wspólne zdjęcia. Tak zrobiła również teraz, 14 września, świętując dziewiątą rocznicę ślubu z mężem. Wspólnej fotografii towarzyszył też długi opis.

Anita Lipnicka świętuje rocznicę ślubu. Zaskoczyła wyznaniem

Anita Lipnicka wrzuciła selfie, na którym oboje wpatrują się w obiektyw. W opisie do zdjęcia artystka przyznaje, że właśnie 14 września mija dziewięć lat od dnia, w którym wzięli ślub. Kolejne zdanie jednak zaskakuje - okazuje się bowiem, że ślub nigdy nie był na liście marzeń Anity Lipnickiej. " W młodości wcale nie marzyłam o ślubie - biały welon ani marsz Mendelsona nie wpisywały się jakoś specjalnie w moje wyobrażenie o szczęściu. Wyszłam za mąż dopiero w wieku 41 lat! Świadomie i na własnych warunkach. I tak zaczęła się jedna z najwspanialszych przygód mojego życia" - napisała.

W dalszej części wpisu Anita Lipnicka zwraca uwagę, jak ważna jest "inwestycja" w dobry związek. "Im dłużej w niej trwam, tym bardziej jestem przekonana, że człowiek wbrew pozorom nie potrzebuje miłości za młodu, kiedy tak się za nią ugania. Potrzebuje jej znacznie później, kiedy nie ma już siły gonić. Inwestycja w dobry związek to taka długoterminowa lokata kapitału, z której zysk rośnie w miarę upływu czasu. I to jest w tym wszystkim najcudowniejsze!" - podsumowała wokalistka. Pod wpisem Anity Lipnickiej posypał się komentarze. Fani zaczęli gratulować i życzyć parze kolejnych wspólnych lat. "Wszystkiego najlepszego, wielu lat w szczęściu!", "Wszystkiego co najpiękniejsze życzę", "Jeszcze więcej miłości" - pisali.

Anita Lipnicka opublikowała zdjęcie z byłym partnerem. Takie łączą ich relacje

Zanim Anita Lipnicka związała się z Markiem, była w związku z 25 lat starszym walijskim muzykiem, Johnem Porterem, od 2003 roku. Para nigdy nie zdecydowała się na sformalizowanie relacji, ale do tej pory łączy ją córka Pola. Ostatecznie ich związek nie przetrwał - rozstali się w 2015 roku. Obecnie piosenkarka jest żoną Marka Graya. Na Facebooku pojawił się wpis byłej wokalistki Varius Manx. Na zdjęciu mogliśmy zobaczyć Lipnicką i Portera. Jak wynika z treści - do dziś mają ze sobą dobry kontakt. Muzyczny duet zaplanował w lutym br. kilkanaście koncertów.