13 września studio "halo tu polsat" odwiedzili Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki. Para rzadko udziela wspólnych wywiadów i jeszcze rzadziej zabiera głos na temat swojego małżeństwa. - Nigdy nie mówimy o swoich prywatnych sprawach, bo uważamy, że ta bariera jest dla nas bardzo ważna - przyznał Pawlicki. Małżeństwo opowiedziało o swojej relacji przy okazji promocji nowego spektaklu z ich udziałem "Terapia dla par". Okazuje się, że nowe role otworzyły ich na refleksję nad własnym związkiem.

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki od lat tworzą udany związek. Wspomnieli o terapii

Para poznała się na planie serialu "Czas honoru". Na kanapie Pawlicki przyznał, że po raz pierwszy spotkali się na castingu. Więdłocha szybko go poprawiła. - No i od razu muszę cię poprawić mężu. Na castingu byłam z Kubą Wesołowskim. My się spotkaliśmy na pierwszej próbie czytanej miesiąc później - wspominała. Później aktor zaliczył jeszcze jedną wpadkę. - Potem graliśmy siedem sezonów wspólnie, przez siedem lat graliśmy małżeństwo - kontynuował. - Znowu muszę cię poprawić. Sześć - sprostowała Więdłocha.

Relacja pary często przeplata się z obowiązkami zawodowymi. Pawlicki zdradził, że praca jest dla nich swego rodzaju terapią. - Bardzo lubimy wspólnie pracować. Mamy wspólne podejście do swojego zawodu. Każda z par powinna znaleźć coś takiego co ich łączy. Dla nas jest to praca. Dla nas praca jest rodzajem terapii. Wspólnie sobie kibicujemy - mówił. - Wspólnie się poprawiamy - wtrąciła się Więdłocha. Prowadzący rozmowę Olek Sikora postanowił zapytać, kto jest bardziej surowy wobec kogo. - Chyba ja jestem bardziej surowa - przyznała aktorka.

Agnieszka Więdłocha otworzyła się na temat terapii

Pawlicki i Więdłocha zostali zapytani o to, jak radzą sobie z kryzysami w związku. Aktorzy nie zdradzili, czy kiedykolwiek byli na terapii. Więdłocha przyznała natomiast, że nowa rola uświadomiła jej, jak skuteczna może okazać się pomoc psychologa. - Ja się przyznaje, że ten spektakl wpłynął na mnie bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o pójście na terapię. Przyznaję, że ten temat jest dla mnie dość obcy. Wszędzie się o tym mówi i uważam, że to bardzo dobrze, natomiast rzeczywiście otworzyłam się na temat przepracowania pewnych rzeczy, że nie przepracowuje tego tylko w swoich rolach, ale pomyślałam, że pójście na terapię i przepracowanie pewnych rzeczy jest bardzo wartościowe - tłumaczyła.