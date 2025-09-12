Partnerem Miley Cyrus od jakiegoś czasu jest młodszy o sześć lat Maxx Morando. W przeszłości wokalistka była żoną Liama Hemswortha. Ich małżeństwo przetrwało jednak zaledwie siedem miesięcy. Eksmąż gwiazdy już niebawem po raz kolejny stanie na ślubnym kobiercu. Tym razem jego wybranką została modelka Gabriella Brooks. Przyszła panna młoda pochwaliła się w mediach społecznościowych gigantycznym pierścionkiem.

Liam Hemsworth oświadczył się ukochanej. Pierścionek robi wrażenie

Miley Cyrus i Liam Hemsworth rozwiedli się ponad pięć lat temu. Dziś każde z nich układa sobie życie na nowo. Piosenkarka odnalazła szczęście u boku perkusisty Maxxa Morando, aktor natomiast właśnie zaręczył się z Gabriellą Brooks. Modelka pochwaliła się radosną wiadomością w mediach społecznościowych, publikując wspólne czarno-białe zdjęcie z lakonicznym opisem w postaci emotikony białego serca. Nie omieszkała zamieścić także zdjęcia pierścionka z ogromnym diamentem. W komentarzach posypały się gratulacje od fanów. "Niesamowicie cieszę się waszym szczęściem i życzę wam wspaniałego wspólnego życia", "Gratulacje, oboje zasłużyliście na szczęście", "Jestem taka podekscytowana tą wiadomością", "Popłakałam się, wszystkiego najlepszego" - pisali rozemocjonowani internauci. Zdjęcia pierścionka, który aktor podarował swojej wybrance, znajdziecie w naszej galerii.

Kim jest Gabriella Brooks?

Wybranka Liama Hemswortha jest od niego sześć lat młodsza. Gabriella Brooks od 14. roku życia rozwija karierę modelki. Pojawiła się w kampaniach reklamowych takich marek, jak: Topshop, Calvin Klein oraz Solid & Striped. Para zaczęła się spotykać pod koniec 2019 roku, kiedy aktor był jeszcze formalnie mężem Miley Cyrus. Oficjalnie jednak ujawnili swój związek dopiero dwa lata później. W przeszłości przyszła żona Hemswortha przez cztery lata spotykała się z Mattem Healym, wokalistą zespołu 1975, który później związany był między innymi z Taylor Swift.

