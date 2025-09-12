Roberta Stockingera wzięło na wspominki. Te słowa chwytają za serce

Robert Stockinger od 2024 roku doskonale znany jest widzom "Pytania na śniadanie". Prowadzący śniadaniówki, który karierę telewizyjną rozwija od lat, zyskał spore grono fanów. Na Instagramie chętnie dzieli się z nimi urywkami prywatnego życia. 12 września 2015 roku prezenter został mężem Patrycji. Właśnie mija dokładnie dziesięć lat od tej chwili, co Stockinger uczcił instagramowym wpisem.

Robert Stockinger w skowronkach. Jest co świętować

Na profilu prezentera pojawiła się niecodzienna sesja - widzimy zakochanego Stockingera w ślubnej sesji z ukochaną Patrycją. "Równo dziesięć lat mają te zdjęcia i nasze małżeństwo. Dziękuję ci żonko @patrycja_stockinger za ten piękny wspólny czas, miłość, rodzinę i naszą codzienność. Oby tak dalej razem przez kolejne dekady. Wtedy bardzo chciałem, żeby tak nam się wszystko ułożyło i spełniło! Kocham cię" - przekazał prezenter na Instagramie. Fani są wzruszeni tym widokiem. "Aluminiowe gody. Gratulacje", "Kolejnych dobrych i szczęśliwych lat dla was razem! Od święta i w zwyczajnej codzienności", "Pamiętam, jakby to było... wczoraj", "Wszystkiego najlepszego na kolejne wspólne lata" - czytamy komentarze pod postem.

Patrycja Stockinger pracuje w konkurencyjnej stacji. Jej mąż żartował o "konflikcie"

Patrycja Stockinger, podobnie jak jej ukochany, robi karierę w telewizji. Od wielu lat związana jest z grupą Warner Bros Discovery, pracowała m.in. w TVN24 BiS, prowadzi także program informacyjny "Express" w stacji TTV. W czerwcu tego roku Patrycja Stockinger zadebiutowała z kolei w programie TVN24 "Wstajesz i wiesz". Niedługo po tej sytuacji jej mąż, który do niedawna również był związany z TVN-em, zażartował na Instagramie z rodzinnego "konfliktu". Okazało się bowiem, że tego samego poranka on i jego żona pojawili się na antenie konkurencyjnych stacji. - Ten dzień musiał w końcu nastąpić i to właśnie dzisiaj się wydarzy. Dzisiaj dochodzi do naszego rodzinnego, wewnętrznego konfliktu oglądalnościowego telewizyjnego, bo Patrycja jest w poranku newsowym. Ja jadę do "Pytania". No i teraz wybierz mądrze. Wolisz morning show o poranku czy garść informacji? - żartował.