Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś od kilku lat tworzą związek, a w 2021 roku doczekali się syna Milana. Para wzięła ślub w 2023 roku, jednak mimo stabilnej relacji i rodzinnego szczęścia, wciąż są pytani o dzielącą ich różnicę wieku. Jesteście ciekawi, ile wynosi różnica wieku pomiędzy nimi?

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś pobrali się w Polsce w tajemnicy

Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk szczerze o różnicy wieku. "Nie dostrzegliśmy"

Agnieszka Włodarczyk związała się z Robertem Karasiem w 2020 roku. Ostatnio triathlonista zorganizował na Instagramie sesję Q&A, podczas której odpowiadał na pytania fanów. Nie zabrakło pytań o relację z Agnieszką i o to, jak radzą sobie z różnicą wieku, która wynosi osiem lat. "Różnica wieku nie ma dla nas znaczenia. Patrzymy na to, jak się ze sobą czujemy. Szczerze mówiąc, nie dostrzegliśmy, by ta różnica była gdziekolwiek widoczna" - odpowiedział utytułowany sportowiec.

Do dyskusji włączyła się również Włodarczyk, która opublikowała na InstaStories osobisty komentarz dotyczący dzielącej zakochanych różnicy wieku. "Gdyby nie to, że czasem ktoś o tym przypomni, to bym nie czuła, że ona w ogóle jest" - wyznała aktorka.

Agnieszka Włodarczyk zirytowana pytaniami o różnicę wieku. "Mam w nosie opinie innych"

Nie jest to pierwszy raz, kiedy para odnosi się do publicznych komentarzy na temat różnicy wieku. W przeszłości Włodarczyk wielokrotnie mówiła o podwójnych standardach panujących w Polsce. Zwróciła uwagę, że mężczyznom z młodszymi partnerkami nikt nie robi wyrzutów, podczas gdy kobiety często muszą mierzyć się z krytyką. "W Polsce, jak facet ma młodszą żonę to normalne, ale jak żona ma młodszego męża, to wzbudza kontrowersje. Robert jest ode mnie młodszy równo osiem lat i trzy miesiące. Jak na polskie standardy, to dość dużo. Dlatego prawie każdy portal podkreśla naszą różnicę wieku. Ale jak sobie pomyślę, że mój mąż robi mi takie zdjęcia i podziwia każdego dnia, to mam w nosie opinie innych. Każda z nas czuje, czy podąża dobrą drogą" - pisała Włodarczyk w mediach społecznościowych.