Elżbieta Kępińska to aktorka znana z "Hiacynta", "Dotknięcia nocy", "Doręczyciela", "Cichej nocy" i "Na noże". Nie jest tajemnicą, że wielu bardzo ciekawi sfera prywatna aktorki, a dokładniej jej historia miłosna sprzed lat. Gwiazda wyszła za mąż za Władysława Kowalskiego jeszcze w czasach studenckich. Aktor miał słabość do Kaliny Jędrusik, która wręcz chwaliła się tym, że zdobyła serce męża Kępińskiej. Co więcej wiadomo o dawnym małżeństwie?

REKLAMA

Zobacz wideo Gąssowski nagle o Jędrusik!

Elżbieta Kępińska i jej małżeństwo za zamkniętymi drzwiami. Oko za oko

Aktor był w związku z Kępińską już kilka lat i wtedy pojawiła się Kalina Jędrusik, przez wielu nazywana "polską Marilyn Monroe", ale również skandalistką. To dla niej Kowalski stracił głowę i tym samym zranił żonę. Uczucie kiełkowało między aktorem a Jędrusik na planie "Pożegnania". Aktor chciał zachować tę znajomość w tajemnicy, za to gwiazda chętnie plotkowała na temat tego, co łączy ją z żonatym. To nie wszystko - zależało jej, aby Kępińska dowiedziała się o sytuacji. Finalnie żona Kowalskiego dowiedziała się o wszystkim, co bardzo przeżyła. "Niewierność męża wywołała u niej histerię" - takiego zdania jest spadkobierczyni Jędrusik. "Groziła, że zrobi sobie krzywdę" - ujawniła Aleksandra Wierzbicka w wywiadzie "Opowieść córki z wyboru". Co zaskakujące, romans aktora zakończył się z jego inicjatywy, czego nie mogła zaakceptować Jędrusik. Wrócił do żony, która również nie była mu wierna. Kępińska spotykała się za jego plecami z Mieczysławem Rakowskim, z którym stanęła później na ślubnym kobiercu. O romansie tej dwójki wiedziała ówczesna żona Rakowskiego... "Jak wracałam z podróży koncertowych, to Mietek był ze mną, jak wyjeżdżałam, był z Elżbietą. Nie mógł się zdecydować i to ja musiałam coś postanowić. W 1976 roku dałam mu rozwód" - ujawniła Wanda Wiłkomirska dla "Dużego Formatu".

Władysław Kowalski - co dalej działo się z aktorem?

Rozwód z Kępińską był konieczny i jak się okazało, poskutkował kolejnymi związkami. "Moje pierwsze małżeństwo to była piękna dziecinada. Bardzo późno wydoroślałem" - wspominał Kowalski w dawnym wywiadzie. Aktorka związała się z Rakowieckim, z którym była do 2008 roku, a Kowalski poślubił Monikę Sołubiankę, z którą powitał na świecie syna Jakuba. Był z nią do śmierci. Aktor odszedł 29 października 2017 roku.