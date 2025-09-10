10 września w programie Kuby Wojewódzkiego pojawili się Mikołaj Roznerski i Michał Milowicz. Najwięcej emocji wzbudził jednak sam Wojewódzki. Widzowie od razu wyłapali, że na palcu dziennikarza pojawiła się obrączka. W sieci zaroiło się od spekulacji.

Zobacz wideo Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wzięli ślub kościelny. "Wiara jest dla nas ważna. Tak zostaliśmy wychowani"

Kuba Wojewódzki wziął ślub? Internauci od razu wyłapali ten szczegół

Wojewódzki rzadko zabiera głos na temat swojego życia prywatnego. Tym razem zrobiło się naprawdę gorąco, bowiem w ostatnim odcinku swojego programu prezenter pokazał się z ozdobą wyglądającą jak złota obrączka na serdecznym palcu. "A co ty masz na palcu Kuba?", "Pan Kuba ma chyba dzisiaj obrączkę na palcu?" - pisali podekscytowani. Niektórzy zwrócili jednak uwagę, że może być to jedna z kolejnych "prowokacji" Wojewódzkiego. Dziennikarz jak na razie nie odniósł się do żadnego z komentarzy. Myślicie, że może być coś na rzeczy? Fragment z ostatniego odcinka znajdziecie poniżej.

Kuba Wojewódzki dosadnie podsumował Daniela Martyniuka

Zachowanie Daniela Martyniuka od kilku miesięcy budzi sporo kontrowersji. Najwięcej uwagi przyciąga jego konflikt z żoną. "Moja żona ma mnie przeprosić. Co ja jest śmieć jakiś? Nara. Albo przeprasza, albo będę ją jechał, dopóki nie weźmie rozwodu" - napisał. W jednym z postów zarzucił jej nawet rzekome niezgodne z prawem zdobycie stopnia naukowego. "Wiecie, jak się kupuje doktorat? Tak, jak to zrobiła moja żoneczka. Mamusia we wszystkim pomaga oczywiście. Mamusia napisała jej pracę. Mamusia zrobiła za nią wszystko. Dwie doktorantki nie potrafią do końca po polsku rozmawiać. Doktor ma znać minimum trzy języki" - grzmiał. O satyryczny komentarz w sprawie Martyniuka pokusił się ostatnio Wojewódzki. "Daniel Martyniuk, luminarz mediów brukowych, zarzucił swojej żonie kupno doktoratu. Cenię Daniela. Jest jak jeden z bohaterów 'Tanga' Mrożka. W swej prostocie dorodny i regularny" - podsumował krótko w jednym ze swoich felietonów publikowanych na łamach "Polityki".

