Słodko-gorzki wpis Rozenek z okazji rocznicy ślubu. "Trudno o beztroskę"

Małgorzata Rozenek-Majdan ma na koncie dwa rozwody. Z aktorem Jackiem Rozenkiem doczekała się synów - Stanisława i Tadeusza. Po rozpadzie ich związku znalazła szczęście u boku Radosława Majdana. Były bramkarz i celebrytka stanęli na ślubnym kobiercu 10 września 2016 roku. Właśnie świętują dziewiątą rocznicę zawarcia małżeństwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Kazen o Rozenek-Majdan. Co za słowa

Małgorzata Rozenek-Majdan w osobistym wyznaniu. Tak podsumowała lata małżeństwa

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała na instagramowym profilu romantyczny kadr z mężem. W opisie nawiązała do dziewiątej rocznicy ślubu. "Dziś mija dziewięć lat od naszego ślubu. To nie jest fotografia z tamtego dnia, ale niesie w sobie to, co najważniejsze - bliskość, czułość i pewność, że rodzina jest fundamentem" - napisała. Prezenterka wspomniała także o trudnej sytuacji w Polsce. "Wybrałam właśnie to ujęcie, bo jego rozmazany, niepokojący klimat lepiej oddaje dzisiejsze nastroje - moje i Polski. W dniu, w którym docierają do nas wiadomości o wtargnięciu dronów w naszą przestrzeń powietrzną, trudno o beztroskę. To moment, w którym jeszcze wyraźniej czuje się wartość domu i ludzi, którzy są obok" - dodała.

Rozenek-Majdan zauważyła, że w obliczu niepokojących chwili to bliskie osoby są najważniejsze. "Kolejny rok małżeństwa przypomina mi, że prawdziwa siła rodzi się z bliskości. Z obecności tych, z którymi dzielimy codzienność. Z patrzenia, jak dorastają nasi synowie - i z poczucia, że razem tworzymy dla nich bezpieczny świat, niezależnie od tego, co dzieje się wokół" - dodała.

Małgorzata Rozenek-Majdan zasypana komentarzami. "Wszystkiego najlepszego"

Pod publikacją Rozenek-Majdan pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Złożyli życzenia z okazji dziewiątej rocznicy ślubu. "Gratulacje, piękna para", "Wszystkiego najlepszego", "Takie przypomnienie, że w bliskości i jedności naprawdę jest siła - i w rodzinie, i w narodzie. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy!", "Szczęścia i miłości", "Wszystkiego dobrego na dalsze lata" - czytamy w mediach społecznościowych.