Jacek Kurski ma powody do radości. Jego córka Zuzanna właśnie stanęła na ślubnym kobiercu. Na ceremonii, która odbyła się w Londynie, nie brakowało rodziny Kurskich, a wśród nich byłej żony Jacka Kurskiego, czyli Moniki Kurskiej z nowym partnerem. Były prezes TVP chętnie wypowiedział się na temat zięcia. Niebywałe, jak go nazywa.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Wilk nie śpiewała w Opolu za Kurskiego. "Nie mogę utożsamiać się z podżeganiem do hejtu"

Córka Jacka Kurskiego już po ślubie. Tak wyglądała panna młoda

Ślub Zuzanny Kurskiej odbył się w poniedziałek 8 września. Według medialnych informacji, Zuzanna Kurska wyszła za mąż za Casimira, który rzekomo ma arystokratyczne korzenie. Zdjęcia pary młodej już trafiły do mediów społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak prezentowała się panna młoda. Zuzanna Kurska na swój ślub wybrała białą i lejącą się suknię z opadającymi rękawami, które całkowicie odsłaniały ramiona i dekolt. Do tego nie zabrakło oczywiście długiego welonu.

Jacek Kurski pochwalił się zięciem. "Zyskałem kolejnego syna"

Jacek Kurski chętnie wypowiedział się na temat męża córki. Ujawnił, w jaki sposób się do niego zwraca. - Zyskałem kolejnego syna, ma na imię Casimir, czyli po prostu "Kaz" - tak do niego mówię. Szybko się polubiliśmy, bo mamy podobne poczucie humoru - powiedział były prezes TVP w rozmowie z Glam Press. Jacek Kurski ma już plany wobec zięcia i wypowiada się o nim w samych superlatywach. - Będzie z niego świetny mąż i ojciec. Przyjdzie czas, że zabiorę go w podróż po Polsce i razem z Zuzią pokażemy mu Gdańsk i Kraków - dodał. Na ślubie Zuzanny Kurskiej spotkała się cała rodzina. Nie zabrakło braci panny młodej, czyli 34-letniego Zdzisława wraz z partnerką Eweliną i trójką dzieci, a także 18-letniego Olgierda, który przyleciał na tę okazję z USA. Pojawiła się też matka panny młodej, Monika Kurska, wraz z nowym partnerem. Jacek Kurski nie zabalował długo w Londynie. Od razu po weselu miał wyruszyć do Brukseli z zawodowych powodów, a zaraz potem ma się wybrać do USA, by spędzić czas z żoną i córką Anną.

Plebiscyt Top Avanti24 wystartował! Zagłosuj na swoje ulubione produkty beauty!