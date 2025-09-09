Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz poznali się w programie "Rolnik szuka żony" w 2021 roku, a ich relacja potoczyła się błyskawicznie. Kamil nie zamierzał tracić czasu - oświadczył się Joannie już w finałowym odcinku. Para wzięła ślub 9 września 2023 roku w Gębicach. Teraz małżonkowie świętują drugą rocznicę ślubu i z tej okazji rolniczka pokazała nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia.

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

Asia i Kamil z "Rolnik szuka żony" dwa lata po ślubie. Pokazali zdjęcie

Nie da się ukryć, że 9 września jest dla Asi i Kamila datą wyjątkową. To właśnie wtedy zakochani powiedzieli sobie "tak" i bawili się do białego rana wśród bliskich osób. Teraz chętnie wracają wspomnieniami do tego dnia. Z tej okazji Asia udostępniła na swoim profilu zdjęcia, których nigdy wcześniej nie pokazywała. Trafiły one bowiem na instagramowy profil firmy, której samochodem jechała do ślubu. "Dziś świętują swoją drugą rocznicę ślubu - życzymy im kolejnych lat pełnych szczęścia i spełnionych marzeń! A my wspominamy ten dzień szczególnie, bo do ślubu pojechali właśnie naszym ogórkiem" - czytamy w opisie do zdjęć. Plotek również życzy parze samych wspaniałych chwil z okazji rocznicy ślubu!

Niepokojące wieści o Asi z "Rolnika". To koniec

Asia z "Rolnika" ostatnio stresowała swoich fanów niepokojącymi wpisami. 25 sierpnia napisała bowiem: "Powiem wam, że pierwszy raz od dłuższego czasu mam uczucie, że nie podołam i nie dam rady". Uczestniczka rolnika nie wyjaśniła, o co chodzi, a na InstaStories dodała: "Będzie mnie tutaj mniej, muszę się skupić na czymś, czego nie chcę zaprzepaścić i na czym mi od ostatnich miesięcy bardzo zależy. Mam nadzieję, że zrozumiecie i będziecie mimo wszystko". To jednak nie jest pierwszy raz, gdy Joanna Osypowicz zmartwiła fanów i zniknęła z Instagrama. Już w marcu tego roku rolniczka ograniczyła swoją aktywność w sieci i przez kilka dni nie wrzucała żadnych postów. Internauci dopytywali regularnie, czy wszystko u niej w porządku. W końcu Joanna Osypowicz postanowiła odezwać się do stęsknionych fanów i wyjaśniła im powody swojego milczenia. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.