Włodzimierz Matuszak przez lata wcielał się w rolę księdza w serialu "Plebania". To właśnie na planie produkcji TVP aktor poznał młodszą o 34 lata Karolinę Nolbrzak. Początkowo ich relacja wywoływała mnóstwo emocji. Jak wiadomo, Matuszak miał żonę, z którą wychowywał córkę Dagmarę. "Długo ukrywali swój związek, przed żoną również. (...) Wszyscy wiedzieli, że ma romans z Nolbrzak, tylko ona nie" - mogliśmy przeczytać w "Twoim Imperium". Ostatecznie Włodzimierz Matuszak rozwiódł się z żoną i w 2013 roku zamieszkał z młodszą wybranką. 8 września media obiegły wieści o ślubie pary.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukochany rzucił Gessler w dniu osiemnastki. "Jeden związek się kończył, a miał być małżeństwem. Drugi się zaczynał"

Włodzimierza Matuszak i Karolina Nolbrzak wzięli ślub! Tak wyglądała panna młoda

Zdjęcia z ceremonii pojawiły się na profilu aktorki. "Już po! 28.08.2025" - napisała szczęśliwa Nolbrzak. Ślub najprawdopodobniej odbył się w plenerze. Na kadrach dodanych do wpisu widzimy uśmiechniętego aktora w garniturze i czarnych okularach przeciwsłonecznych. Tuż za nim idzie aktorka w luźnej, długiej sukience na ramiączkach w stylu boho i białych adidasach. Pod postem zaroiło się od gratulacji. "Jaki wspaniały news! Gratulację", "Jeszcze raz, kochani, przyjmijcie od nas życzenia opatrzności, zdrowia i mocy miłości", "Wszystkiego najcudowniejszego. Jesteście wyjątkowi - pięknie jest oglądać taką miłość. Dużo szczęścia na każdy dzień", "Bez afer, bez rozgłosu, pięknie. Wszystkiego dobrego" - pisali. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

ŚlubOtwórz galerię

Włodzimierz Matuszak nie mówi za dużo o swojej ukochanej. Zdradził powód

Po kontrowersjach sprzed lat para stara się unikać rozgłosu. Rzadko można zobaczyć ich na ściankach. Sam Matuszak w wywiadach stara się unikać tematu prywatnych relacji. "Z prostej przyczyny - życie prywatne jest prywatne. Wielokrotnie proponowano nam wspólne wywiady, sesje okładkowe i wizyty w programach telewizyjnych, ale zawsze odmawialiśmy. To się nie zmieniło i raczej nie zmieni" - wyznał Plejadzie w 2023 roku. Para jest za to dosyć aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie tam najczęściej dzielą się romantycznymi kadrami.