Rzadki widok! Markowska pokazała romantyczne kadry z mężem. Tak świętują rocznicę ślubu

Patrycja Markowska zaskoczyła wszystkich informacją, że wyszła za mąż. W 2024 roku stanęła na ślubnym kobiercu z Tomaszem Szczęsnym. "Pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! Że wypełnia mnie miłość - to jest dla mnie bardzo ważne słowo, ono się zawsze przeplatało w mojej twórczości. Bez miłości nie byłoby muzyki, bez muzyki nie byłoby miłości" - podkreśliła wówczas w "Vivie!". Teraz para świętuje swoją pierwszą rocznicę ślubu.

Patrycja Markowska pochwaliła się kadrami z mężem. Świętują pierwszą rocznicę ślubu

Patrycja Markowska opublikowała wyjątkowe zdjęcia w mediach społecznościowych. Kobieta dodała romantyczne kadry ze swojego ślubu. Pozowała z ukochanym Tomaszem w klimatycznej aurze. Nie zabrakło również wzruszającego opisu. "4.09.2024 miał miejsce jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Z dala od zgiełku miasta, w najbliższym gronie. (...) Minął rok, a ja z każdym dniem jestem coraz bardziej ciekawa mojego męża i coraz bardziej w nim zakochana. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy cenni i że wszyscy zasługujemy na miłość, nawet jeśli czasem o tym zapominamy. Zawsze" - czytamy. To jednak nie wszystko. Piosenkarka dodała, że mąż zainspirował ją nie tylko prywatnie, ale też zawodowo. "Dziękuję ci Tomek za to, że jesteś. To, co od ciebie dostaję, jest trudne do opisania słowami, jest to m.in. wielkie wsparcie na każdej płaszczyźnie i morze inspiracji. Bez ciebie nie powstałaby płyta 'Obłęd'. Nie powstałby też klip do 'Ćmy'. (...) Jestem z ciebie bardzo dumna kochanie" - rozpływała się Markowska. Post zakończyła przekonując fanów, że mając miłość, ma się wszystko.

Patrycja Markowska szybko wzięła ślub z nowym mężem. Wiadomo dlaczego

Tuż po ślubie Patrycja Markowska udzieliła wywiadu na temat szybkiej decyzji o małżeństwie. W rozmowie z Pomponikiem zdradziła, skąd ten pośpiech. Okazało się, że odpowiedź nie była trudna. "Przyszedł taki moment w moim życiu, że poczułam się po pierwsze gotowa. Jesteśmy z Tomkiem bardzo zakochani, ale jesteśmy też super kumplami. Gadamy do rana, chichramy się. Chciałam móc powiedzieć, że to mój mąż" - wyznała wówczas Patrycja Markowska.