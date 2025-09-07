Pamela Anderson jakiś czas temu zmieniła image. Gwiazda stawia teraz na naturalność. Celebrytka skupia się także na rozwoju kariery aktorskiej. Ostatnio wystąpiła u boku Liama Neesona w komedii "Naga broń". Media donosiły, że tę dwójkę połączyło coś więcej niż tylko relacja zawodowa. Teraz głos zabrała sama zainteresowana.

Pamela Anderson szczerze o relacji z Liamem Neesonem. Zaspokoiła ciekawość dziennikarzy

Krążące od dawna plotki na temat rzekomego romansu Pameli Anderson i Liama Neesona przybrały niedawno niespodziewany kierunek. Jak informował portal TMZ, związek aktorów miał być jedynie marketingową zagrywką wytwórni Paramount. - Nigdy nie jedli kolacji sam na sam. Za każdym razem, kiedy się spotykali, przy sąsiednim stoliku zasiadali ich asystenci... to relacja czysto biznesowa, zero romansu - ujawnił informator serwisu. Inne portale, takie jak People czy Page Six twierdziły z kolei, że więź miedzy Anderson a Neesonem wygląda na prawdziwą. Głos zabrała w końcu sama aktorka. Podczas Festiwalu Filmów Amerykańskich w Deauville we Francji zapewniła, że nie uczestniczy w tego typu praktykach. "Nie poddaje się i nigdy nie poddam się PR-owym zagrywkom" - powiedziała cytowana przez serwis Marca. Gwiazda dała też do zrozumienia, że z kolegą z planu nie połączyła ją romantyczna relacja i nie zamierza mówić o swoim życiu uczuciowym.

To byłby wyrok śmierci. Jestem prawdziwą osobą. Jestem przesądna w miłości. I nie czuję się komfortowo, dzieląc się choćby krztyną mojego życia uczuciowego

- stwierdziła aktorka.

Pamela Anderson ujawniła szczegóły relacji z Liamem Neesonem. "Nie chodzi o głupie gierki"

Gwiazda dodała, że tego typu spekulacje traktuje jako komplement świadczący o tym, że dobrze wykonała swoją pracę. - Wiem, że będę się zakochiwać na ekranie raz po raz. To moja praca. Jeśli zrobimy to dobrze, widzowie też to poczują, to rodzaj projekcji. To wielki komplement. Zachowajmy więc pozytywne nastawienie. Doceniam wszystkie dobre słowa. Nie chodzi o głupie gierki. Jestem szczera - podsumowała.