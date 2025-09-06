Roksana Węgiel i Kevin Mglej przez wiele lat mierzyli się z dużym hejtem w sieci. Wszystko przez fakt, że młoda piosenkarka i producent muzyczny mają między sobą sporą różnicę wieku. Pomimo tego, zakochani pokazali wszystkim, że ich uczucie jest prawdziwe. Obecnie są rok po ślubie i coraz częściej podróżują. Ostatnio wyszło na jaw, że para wyjechała na Bali. Jedna noc w luksusowym hotelu nie należy do najtańszych.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej na wyjeździe na Bali. Ile kosztuje noc w luksusowym hotelu?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej dopiero co relacjonowali inną wycieczkę. Na wyjazd zabrali również syna Kevina z poprzedniego związku, Williama. Teraz jednak zdecydowali się na podróż we dwójkę. Wybór padł na Bali. Na początku września zakochani zasypali media społecznościowe zdjęciami z bajecznego miejsca. Pokazali otaczające ich widoki, kadry z plaży i saunę. Na jednym z ujęć na kokosie było widoczne logo hotelu. Jak podaje portal Pudelek, cena w luksusowym kurorcie nie należy do najtańszych. Według serwisu, za noc trzeba zapłacić od 1500 do 3400 złotych, w zależności od terminu. Dużo czy mało?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej świętowali pierwszą rocznicę ślubu. To napisał ukochany piosenkarki

Roksana Węgiel i Kevin Mglej niedawno obchodzili rocznicę ślubu. 25 sierpnia 2024 r., para stanęła na ślubnym kobiercu w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu. To wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach, a młoda artystka rozpoczęła nowy etap życia u boku męża. Jej ukochany napisał kilka słów na temat małżeństwa z okazji pierwszej rocznicy. "Rok w małżeństwie, rok, który minął jak kilka tygodni, w tempie, w pracy. Rok, który uczył nas siebie nawzajem, rok, który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste, bo tak zostało wymyślone, by prowadzić nas do świętości, ale z tobą … z tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję" - wyznał Kevin Mglej. ZOBACZ TEŻ: Prawda wyszła na jaw. Senkara opowiada o studiach w Londynie. Ma rady dla Węgiel