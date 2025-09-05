Na początku lipca media obiegła wiadomość o rozstaniu Orlando Blooma i Katy Perry. Para podjęła decyzję o ostatecznym zakończeniu związku po miesiącach kryzysu. W mediach już dawno zauważono, że zakochani przestali być widywani razem. Wokalistki zabrakło także u boku Blooma podczas głośnego wesela Jeffa Bezosa, o którym rozpisywały się wszystkie portale. Ostatecznie para postanowiła uciąć spekulacje i za pośrednictwem swoich przedstawicieli potwierdziła smutne doniesienia. "Ze względu na ogromne zainteresowanie i plotki wokół związku Orlando Blooma i Katy Perry potwierdzają, że zmienili status swojej relacji w ciągu ostatnich kilku miesięcy, skupiając się przede wszystkim na rodzicielstwie" - podkreślono w oświadczeniu dla portalu Page Six, który opublikowano 3 lipca. Perry i Bloom długo nie komentowali swojego rozstania. Aż do teraz.

Orlando Bloom zabrał głos w sprawie rozstania z Katy Perry. "Czuję wdzięczność"

W oświadczeniu przekazanym portalowi Page Six podkreślono, że mimo rozstania Bloom i Perry nadal będą utrzymywać ze sobą kontakt, ponieważ mają razem dziecko i szczęście ich córki jest dla nich najważniejsze. "Będą nadal widywani razem jako rodzina, ponieważ ich wspólnym priorytetem jest - i zawsze będzie - wychowywanie córki z miłością, stabilnością i wzajemnym szacunkiem" - podkreślono. Orlando Bloom promuje właśnie swój nowy film "The Cut" i w związku z jego promocją pojawił się w programie "Today", gdzie otworzył się na temat rozpadu relacji z Perry. W rozmowie z Craigem Melvinem Bloom podkreślił, że jest w bardzo dobrej formie i jest bardzo wdzięczny za relację, którą tworzył z piosenkarką.

Czuję się świetnie. Jestem bardzo wdzięczny. Mamy najpiękniejszą córkę. Kiedy dajesz z siebie wszystko, jak w tym filmie, czuję wdzięczność za wszystko

- podkreślił. Wspomniał, że mimo rozstania z wokalistką ich relacje pozostają dobre i para skupia się na szczęściu swojej pięcioletniej córki Daisy. "Jesteśmy świetni. Będziemy świetni. Nic tylko miłość" - podsumował.

Historia miłości Orlando Blooma i Katy Perry. Poznali się na ważnej ceremonii

Orlando Bloom i Katy Perry poznali się w 2016 roku podczas ceremonii rozdania Złotych Globów, kiedy oboje byli po nieudanych relacjach. Wokalistka rozwiodła się z Russellem Brandem, a aktor zakończył związek z Mirandą Kerr, z którą ma dziecko. Para przechodziła już wcześniej różne kryzysy, ale zawsze udawało im się wychodzić z nich obronną ręką. W 2020 roku na świecie pojawiła się ich córka Daisy. Bloom i Pery nigdy nie zdecydowali się także na małżeństwo, co w momencie kiedy doszło do rozstania, było dla wokalistki ogromną ulgą. "Katy jest oczywiście zdenerwowana, ale odczuwa ulgę, że nie musi przechodzić przez kolejny rozwód, ponieważ był to najgorszy czas w jej życiu" - przekazał informator US Weekly.