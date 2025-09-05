Jeszcze niedawno Dariusz Pachut był związany z Dodą. 2 października 2024 roku poinformował o rozstaniu z piosenkarką. "Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za te dwa i pół roku, które dzieliliśmy, i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - przekazał wówczas na InstaStories Pachut. Okazuje się, że serce podróżnika znowu jest zajęte, czego nie omieszkali skomentować byli partnerzy... Dody!
4 września podróżnik opublikował zdjęcie, którym rozwiał wszelkie wątpliwości fanów. Mogliśmy go zobaczyć w towarzystwie tajemniczej kobiety, której wizerunku nie ujawnił. "W górach każde spojrzenie i krok nabierają mocy, gdy droga staje się wspólna" - napisał Pachut. Obserwatorzy od razu ruszyli z gratulacjami. Nie zabrakło również miłych słów od byłych partnerów Dody! Emil Stępień skomentował zdjęcie: "I życzę wam, byście patrzyli w tym samym kierunku. Szczęścia!", na co Pachut zdecydował się odpisać, dziękując za te życzenia. Stępień dodał: "Bądźcie szczęśliwi". Błażej Szychowski krótko podsumował: "Pięknie! Pozdrowienia!", na co podróżnik także pozytywnie zareagował.
Emil Stępień, Błażej Szychowski i Dariusz Pachut nie są jedynymi byłymi partnerami Dody, z którymi pokazywała się publicznie. Głośno było o małżeństwie piosenkarki z Radosławem Majdanem oraz związku z Adamem "Nergalem" Darskim. Niegdyś gwiazda była zaręczona z Emilem Haidarem. W niedawnym wywiadzie ze Światem Gwiazd, którego wokalistka udzieliła po koncercie na "Magicznym Zakończeniu Wakacji 2025" w Kadzielni, wyjawiła zaskakujące informacje. - Szczerze mówiąc, bardzo się tego wstydziłam, ale stwierdziłam, że może to wyrzucę z siebie, będzie mi łatwiej. Faktycznie była taka sytuacja, że jeden z moich byłych partnerów miał na WhatsAppie (...) grupę eks-policjantów, z którymi dzielił się na pewno moimi nagraniami, które mu wysyłałam, takimi intymnymi czy nagimi, jak to do chłopaka, do faceta się wysyła w związku, w zaufaniu i oczywiście z różnymi opisami niewybrednymi. Obrzydliwe to jest" - przyznała, nie wyjawiając, o którego byłego partnera jej chodzi.
