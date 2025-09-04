Misiek Koterski i Marcela Leszczak poznali się w 2016 roku. Rok później zostali rodzicami małego Fryderyka. Para szybko się zaręczyła, jednak do ślubu wtedy nie doszło - aktor wyprowadził się od partnerki. Później jednak Leszczak i Koterski do siebie wrócili, choć i ten etap zakończył się rozstaniem. W tym czasie aktor związał się z inną kobietą, jednak niedługo później ponownie Marcela skradła jego serce.

Marcela Leszczak potwierdza rozstanie z Michałem Koterskim. Choć się rozchodzą, pozostają w dobrych relacjach

W 2024 roku para niespodziewanie ogłosiła, że wzięła cichy ślub na Florydzie i wydawało się, że czekają ich już wyłącznie szczęśliwe chwile. Niestety, niedawno w sieci zaczęły pojawiać się plotki o kryzysie w relacji Leszczak i Koterskiego, a nawet o rozstaniu. Niedawno modelka w rozmowie z Pomponikiem zdecydowała się na potwierdzenie tych smutnych informacji. "Rozstali się, bo mieli inne spojrzenie na różne sytuacje. Pozostają w dobrych relacjach, jednak nie zamierzają ponownie wrócić do siebie" - możemy przeczytać na stronie serwisu. Jak udało się ustalić portalowi, pozew rozwodowy już trafił do sądu, a dawni zakochani chcą zakończyć swoje małżeństwo polubownie.

Marcela Leszczak od dawna dawała znaki o rozstaniu. Co w tym czasie robił Michał Koterski?

Internauci od dłuższego czasu podejrzewali, że Leszczak i Koterski nie są już razem. Wszystko zaczęło się od tego, że influencerka zmieniła status na Facebooku na "wolna", a na jej profilach od dawna nie pojawiały się wspólne zdjęcia z mężem. Zaniepokojenie fanów spotęgował jeden z jej wpisów. "Życie to dar, który rozpakowuje się chwilami. Tymi cichymi, gdy jesteś sam, ale wcale nie samotny. To wtedy uczysz się, że pełnia nie kryje się w tłumie, lecz w odwadze, by naprawdę poczuć każdą chwilę" - napisała. To nie był jedyny sygnał. W kolejnym poście Marcela przygotowała dla obserwatorów listę "dziesięciu pomysłów do zrealizowania będąc samemu". Wymieniła tam m.in. "solo randkę", "umówienie sesji zdjęciowej" czy "detoks społeczny". Dziś już wiadomo, że nie były to przypadkowe wpisy. Co w tym czasie robił Michał Koterski? Aktor kilka dni temu opublikował zdjęcie z plaży w Sopocie, gdzie odpoczywał na leżaku. Niedługo później pochwalił się wspólnym czasem z synem - zabrał Fryderyka na trening tenisa.