Bogna Sworowska zdecydowała się na radykalny krok. 'Przeżywam druga młodość'

Bogna Sworowska to jedna z najpopularniejszych polskich modelek. 57-latka ma na swoim koncie wiele sukcesów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 1987 roku triumfowała podczas konkursu Miss Polonia. Zdobyła wtedy aż dwa tytuły: II Wicemiss oraz Miss Foto. Niedawno pojawiła się na wybiegu podczas jednego z pokazów londyńskiego tygodnia mody i nadal jest bardzo aktywna zawodowo. Aktualnie bardziej skupia się na marketingu, a modeling jest dla niej tylko dodatkiem. Celebrytka od ponad dekady tworzyła związek z malarzem Rafałem Olbińskim. Jak się okazuje, para postanowiła się rozstać.

Bogna Sworowska i Rafał Olbiński nie są już parą. "Jestem singielką od dwóch miesięcy"

Bogna Sworowska i starszy od niej o 25 lat Rafał Olbiński nie zdecydowali się na małżeństwo, ale przez lata byli sobie bardzo bliscy. Para, mimo że tworzyła związek, nie chciała razem mieszkać. Podjęli tę nadal dość kontrowersyjną decyzję, aby zachować przestrzeń dla siebie. "Trafiliśmy, że nam to odpowiadało przez te lata. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby każdy układał sobie życie tak, jak chce i kocha. Aczkolwiek to wszystko się - pamiętajmy - zmienia, prawda? (…) I on, i ja czerpiemy przyjemność w danej chwili, z danego momentu i idziemy do przodu. I co będzie, to będzie" - wspominała modelka w rozmowie z Natalią Szymańczyk. Jak się jednak okazuje, po latach związku para podjęła decyzję o rozstaniu, o czym modelka opowiedziała w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie". Przyznała, że czuje się teraz doskonale.

Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą singielką. Na razie wypoczywam, cieszę się tą wolnością, można powiedzieć. Natomiast w planach będą randki

- podkreśliła.

Bogna Sworowska i były partner chcą zorganizować imprezę z okazji rozstania

W dalszej części rozmowy Bogna Sworowska podkreśliła, że rozstała się z partnerem w bardzo serdecznych relacjach i oboje są aktualnie szczęśliwi. Para zdecydowała się nawet na zorganizowanie imprezy, która będzie podsumowaniem zakończenia wspólnego rozdziału w życiu.

I jedna i druga strona jest szczęśliwa i właściwie przed nami jest jakieś przyjęcie "rozchodzeniowe"

- wyznała. Sworowska dodała, że decyzja o rozstaniu była przemyślana i para stwierdziła, że lepiej odnajdzie się w innym rodzaju relacji. "Zapadła decyzja, że będziemy przyjaciółmi... Wydaje mi się, że jesteśmy lepszymi przyjaciółmi niż kontynuacja czegoś, co nie było świetliste. (...) Przeżywam drugą młodość" - podsumowała modelka.