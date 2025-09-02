Joanna Opozda i Antoni Królikowski stanęli na ślubnym kobiercu w 2021 roku. Aktorzy doczekali się syna Vincenta. Ich związek zakończył się z wielkim hukiem i od czasu do czasu wbijają sobie szpilki w mediach. - Człowiek, który zdradził mnie w ciąży, mówi, że ja go terroryzuję. Człowiek, który zupełnie nie interesuje się swoim dzieckiem, mówi, że ja go terroryzuję. (...) Człowiek, który nagrywa na YouTube różne wywody na mój temat, mówi, że to ja go terroryzuję - komentowała rozżalona Joanna Opozda na swoim instagramowym profilu. Aktorzy mają za sobą cztery rozprawy rozwodowe. Ostatnia odbyła się 2 września.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Krupa skwitowała rozstanie Kaczorowskiej i Peli. Co za słowa

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wciąż bez rozwodu. Zaskakujące doniesienia o rozprawie

Reporter Pudelka przybył do sądu, w którym odbyła się czwarta rozprawa rozwodowa aktorów. Opozda i Królikowski nie pojawili się na miejscu. "W sądzie pojawili się jedynie ich pełnomocnicy. Na wokandzie zabrakło także nazwisk świadków, którzy mieliby być tego dnia przesłuchani" - czytamy na stronie portalu. Wyjawiono także, jak przebiegła rozprawa. "Była zaplanowana na dwie godziny, ostatecznie zakończyła się po godzinie burzliwej wymiany zdań między prawnikami, którą było słychać na korytarzu. Adwokaci opuścili salę bez chęci komentowania przebiegu posiedzenia" - czytamy. Przekazano dziennikarzom, że sprawa jest w toku. Według informacji portalu kolejna rozprawa prawdopodobnie odbędzie się 6 listopada.

Galeria Joanna OpozdaOtwórz galerię

Joanna Opozda zniknęła z internetu. Wyjawiła powód

Joanna Opozda aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, jednak w ostatnim czasie mniej udzielała się w sieci. Zmartwieni internauci dopytywali ją o powód nieobecności. "Pani Asiu, dlaczego pani na tak długo zniknęła z Instagrama? Smutno było" - mogliśmy przeczytać. Opozda zaspokoiła ciekawość swojej fanki. "Miałam parę spraw do ogarnięcia. I czasami dobrze sobie odpocząć" - napisała Joanna Opozda. Wygląda na to, że stęsknieni internauci mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ ostatnio pochwaliła się wyjściem z Magdaleną Stępień, o czym przeczytacie tutaj.