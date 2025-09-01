Edyta i Łukasz Golcowie w tym roku świętują 25-lecie małżeństwa. Zakochani od początku działalności zespołu Golec uOrkiestra łączą życie prywatne z zawodowym, wspólnie wychowując trójkę dzieci. Pomimo tak długiego stażu małżeńskiego w przestrzeni publicznej regularnie pojawiają się plotki o kryzysie w ich związku, którym zakochani konsekwentnie zaprzeczają. Tak było i tym razem.

Zobacz wideo Paweł Golec o kryzysie w związku brata Łukasza. "Totalna ściema"

Edyta Golec nie ukrywa, że początki małżeństwa były trudne. To powiedziała o plotkach na temat kryzysu w relacji

Edyta Golec w najnowszym wywiadzie podkreśliła, że choć jej małżeństwo - jak każde - przechodziło przez trudniejsze chwile, nigdy nie pojawiła się myśl o rozwodzie. Co więcej, jak przyznała, informacje o domniemanych problemach najczęściej docierały do jej najbliższych, sprawiając tym samym zakochanym niemało problemów.

Dowiadywałam się głównie od moich rodziców, do których dzwonili znajomi [dopytując - przyp. red.] co się u tych Golców dzieje, dlaczego rozwód i skąd ten rozwód

- wyznała w rozmowie z Pomponikiem. Edyta Golec podkreśla, że podstawą jej relacji z mężem są wspólne wartości, pasje i marzenia, a początki ich związku wymagały mnóstwa pokory. - Każdy się dociera w małżeństwie, zwłaszcza na początku. Był taki okres, że trzeba było się do siebie dostosować, trochę to swoje ego gdzieś tam schować, trochę pokory nabrać w pewnych momentach - dodała. Mimo intensywnego tempa życia i nieustannej pracy, zakochani nigdy nie odczuwali potrzeby, by od siebie odpocząć. Jak zapewnia wokalistka, ich związek jest trwały, a powtarzające się plotki o rozwodzie nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości.

Edyta Golec podziękowała Łukaszowi Golcowi za wspólne chwile. Tak świętowali rocznicę ślubu

We wrześniu ubiegłego roku Edyta Golec podzieliła się na Instagramie wpisem z okazji rocznicy ślubu. W publikacji znalazły się zarówno archiwalne fotografie sprzed 24 lat, jak i aktualne ujęcia, w tym nagranie z ceremonii ślubnej. Całość opatrzona była krótkim podziękowaniem dla małżonka za wspólnie spędzone lata. "Dziękuję, że byłeś wtedy i ciągle trwasz do dziś…" - napisała wokalistka. Pod postem nieustannie pojawiają się gratulacje od fanów i przyjaciół. W komentarzach można przeczytać m.in.: "Dobrze, że jesteście", "Jesteście przykładem pięknego małżeństwa, zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym" - pisali internauci.