Karol Strasburger jest związany z telewizją od 55 lat. Stara się chronić swoje życie prywatne, rzadko więc udzielają wywiadów i nie wrzuca wielu zdjęć do mediów społecznościowych. Czasem jednak robi wyjątek i pozuje ze swoją ukochaną. Jego życie często budzi emocje, ze względu na fakt, że aktor i prezenter jest związany z o 37 lat młodszą Małgorzatą i ma sześcioletnią córkę. Strasburger ostatnio pojawił się na kadrze z Katarzyną Dowbor. Nie zabrakło również jego żony.

Katarzyna Dowbor zapozowała z Karolem Strasburgerem. Nie zabrakło jego żony

Katarzyna Dowbor pojawiła się z programem "Pytanie na śniadanie" na terenie Zamku Książ. Odbyły się tam Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd, Art Cup. "Kochani, pozdrowienia z malowniczego Zamku Książ na Dolnym Śląsku" - napisała prezenterka na Instagramie, dodając między innymi hasztag "kocham konie". Na swoim profilu w mediach społecznościowych podzieliła się kilkoma zdjęciami z tego wydarzenia. Wśród nich znalazło się także jedno z Karolem Strasburgerem i Małgorzatą Strasburger. Nie da się ukryć, że to rzadki widok. Kobieta czule objęła swojego ukochanego. Zdjęcie znajdziecie w galerii.

Karol Strasburger o małżeństwie z młodszą o 37 lat partnerką. Szokująca prawda

Karol Strasburger poślubił młodszą o 37 lat partnerkę w 2019 roku. Różnica wieku nie była nigdy dla niego problemem. "Wydaje mi się, że różnica wieku nie istnieje jako problem. On może istnieć, jeśli ktoś będzie to w ten sposób definiował" - mówił w wywiadzie z portalem Jastrząb Post. Strasburgerowie starają się chronić swoją prywatność. Prezenter podjął ten temat w mediach społecznościowych. "Niewiele nas razem w przestrzeni publicznej, choć w pracy idziemy ramię w ramię jak błyskawica. Z własnego wyboru, szacunku do głębi prywatności odmawiamy wielu zaproszeń do wywiadów i rozmów w TV jako para. Chcemy pokazać, że można osiągnąć wspólny sukces, ale bez szczególnej atencji" - napisał pod wspólnym zdjęciem.