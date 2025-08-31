Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś zaręczyli się w 2024 roku po dwóch latach związku. Prezenterka pochwaliła się w sieci zdjęciem okazałego pierścionka. Ostatnio zakochani wybrali się na wakacje na Mauritius i w sieci podzielili się ujęciami z wyjazdu. Czujni fani dostrzegli na ich dłoniach obrączki. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Pauliną Koziejowską i jej odpowiedź potwierdziła te wieści. Prezenterka właśnie pochwaliła się w sieci zdjęciem sukni ślubnej i wywołała spore poruszenie wśród fanów.

Paulina Koziejowska pokazała zdjęcie sukni ślubnej. Rozwiała pewną wątpliwość

Skontaktowaliśmy się z Pauliną Koziejowską, którą zapytaliśmy o spekulacje dotyczące cichego ślubu. Prezenterka szybko rozwiała wszelkie wątpliwości. "Dzień dobry! Ale dlaczego cichy, pozdrawiamy ciepło z Mauritiusa" - podkreśliła z radością. Koziejowska 31 sierpnia postanowiła publicznie obwieścić radosne wieści. Opublikowała w sieci zdjęcie z ukochanym. Zapozowała w sukni ślubnej i dodała kilka słów od siebie.

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje o naszym ślubie. Niniejszym potwierdzamy - kilka tygodni temu powiedzieliśmy sobie tak!

- napisała. Paulina Koziejowska postanowiła przy okazji wyjaśnić pewne nieścisłości dotyczące podejrzeń związanych z jej ślubem. Wyjawiła, gdzie odbyła się ceremonia. "Otóż ślub wzięliśmy w Polsce, a nie na Mauritiusie. Na tę piękną wyspę wybraliśmy się w podróż poślubną" - dodała. Prezenterka zdecydowała się na suknię o gorsetowym kroju z dołem z kilku warstw tiulu. Całość uzupełniła perłową spinką we włosach, którą przypięła niewielki welon.

Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś zasypani gratulacjami. "Cudowności dla was"

W sekcji komentarzy posypały się gratulacje od fanów i znajomych z branży. Życzono parze wszystkiego, co najlepsze na nowej drodze życia. "Pięknie, kochani. Gratulacje!" - napisała Anna Wendzikowska. "Najważniejsze, że obydwoje szczęśliwi. Widać to po pięknych uśmiechach. Teraz trzeba tylko o to dbać i pielęgnować", "Jaka ładna z was para", "Bardzo ładnie, cudowności dla was" - podkreślono w komentarzach. My również się dołączamy do życzeń.