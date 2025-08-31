Łukasz Schreiber ma za sobą nieudane małżeństwo z Marianną Schreiber, z którą doczekał się córki Patrycji. W czerwcu polityk i celebrytka rozwiedli się. Marianna Schreiber zapowiedziała, że nie ma zamiaru ubiegać się o unieważnienie ślubu kościelnego. "Nie planuję unieważniać i nigdy tego nie zrobię. Bez względu na to, jakie to niesie za sobą dalsze kroki" - pisała w mediach społecznościowych. Polityk znalazł szczęście u boku ukochanej Weroniki. W czerwcu zakochani ogłosili zaręczyny. "Powiedziałam tak. Na zawsze" - pisała kobieta. Jak się okazuje, para jest już po ślubie.

Łukasz Schreiber wziął ślub. Polityk Prawa i Sprawiedliwości nie krył emocji

Łukasz Schreiber opublikował w sieci zdjęcie z uroczystości. "Najpiękniejszy dzień" - napisał szczęśliwy polityk w mediach społecznościowych. Na zamieszczonym kadrze widać młodą parę pozującą na tle wody. Łukasz Schreiber zaprezentował się w klasycznym garniturze, ale to kreacja jego ukochanej zwróciła uwagę. Żona polityka zdecydowała się na piękną, rozkloszowaną suknię w białym kolorze. Pod publikacją Łukasza Schreibera zaroiło się od komentarzy. "Wszystkiego najlepszego dla was", "Gratulacje", "Niech wam się wiedzie", "Gratulacje panie Łukaszu", "Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia" - czytamy na profilu polityka. Nie zabrakło także komplementów w stronę panny młodej. "Kobieta piękna" - napisał jeden z internautów.

Marianna Schreiber pozostanie przy nazwisku byłego męża. Ujawniła powód. "Dla dobra dziecka podjęłam decyzję..."

W czerwcu porozmawialiśmy z Marianną Schreiber o jej planach po rozwodzie. Celebrytka wyjawiła, że nie zamierza zmieniać nazwiska byłego męża. Dlaczego? - Zostaję przy nim, tak samo jak moja córka. Spędziłam z tym nazwiskiem jedną trzecią swojego życia i nic się w tej sprawie nie zmieni. (...) Dla dobra dziecka podjęłam decyzję, aby spróbować rozwieść się w taki sposób, w jaki próbujemy się teraz rozwieść. Pozostanie przy nazwisku jest tego częścią - komentowała Marianna Schreiber w rozmowie z Plotkiem.