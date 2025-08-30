Michalina Manios zasłynęła przed laty w "Top Model" jako pierwsza osoba interpłciowa w historii programu. Wielu nie kryło zaskoczenia, gdy na facebookowym profilu modelki pojawiła się informacja o związku z Dawidem Szóstakiem, który jasno deklarował poparcie Konfederacji. Przynależał także do Ruchu Narodowego. W najnowszym wywiadzie zakochani wspomnieli o zawarciu związku małżeńskiego.

Michalina Manios weźmie ślub z ukochanym? Dawid Szóstak nie ukrywa, że już o tym rozmyśla

Ukochany modelki opowiedział o początkach ich relacji. Okazuje się, że Szóstak zwrócił uwagę na zdjęcia Manios. "Spodobały mi się fotografie, które Michalina wrzucała na swój profil w internecie. Mam oko do estetyki, widziałem świetne kontrasty, światłocienie. Miały też w sobie dużo energii oraz kobiecości. Okazało się, że mamy wspólnych znajomych. Zaprosiłem Michalinę do swoich znajomych, zaczęliśmy do siebie pisać. Okazało się, że choć mamy różne historie, to łączy nas ogromny ładunek emocjonalny" - wyjawił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". "Połączyła nas emocjonalność, wrażliwość, głębokie rozmowy, choć na początku internetowe. Potem przyjechałam do Polski, spotkaliśmy się w moich rodzinnych stronach i wszystko potoczyło się naturalnie. Zostaliśmy parą" - uzupełniła Manios.

Para wspomniała również o wspólnych wartościach. Szóstak nie ukrywa, jak ważna jest dla nich wiara. "Szanujemy tradycję, oboje jesteśmy osobami wierzącymi, ale mamy też otwarte umysły. Nie wyobrażam sobie związku z kimś, kto jest niewierzący" - zaznaczył w wywiadzie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy w przyszłości zawarli związek małżeński w kościele. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Michalina jest kobietą

- podkreśla, wspominając już o ślubie. "Gdy się poznaliśmy, nie wyobrażałem sobie, że mogę kogoś takiego stracić. Wiedziałem, że mam szanse związać się z piękną, wartościową kobietą. Jest elitą narodu, wystarczy spojrzeć na jej życiorys" - uważa Szóstak. "Wszystko, przez co przechodzimy, tworzy nas. Długo byłam sama, ale wierzyłam, że znajdzie się właściwy człowiek. I w końcu trafiliśmy na siebie. Mamy dla siebie szacunek i zrozumienie" - uzupełniła Manios.

Ukochany Michaliny Manios odszedł z Ruchu Narodowego. Tak tłumaczy tę decyzję

"Z przyczyn osobistych rezygnuję z członkostwa i działalności, oraz wszystkich funkcji w ramach Ruchu Narodowego. Rezygnuję, również z funkcji w Związku Żołnierzy narodowych Sił Zbrojnych, pozostając w strukturach jako członek zwyczajny" - przekazała Pudelkowi Manios. W najnowszym wywiadzie Szóstak skomentował tę decyzję. "Z jednej strony chcę dowieść, że Konfederacja i Ruch Narodowy to nie są twardogłowe osoby, ale ludzie, którzy otwarcie podchodzą do człowieka. Na każdego trzeba patrzeć indywidualnie. Ale nie chciałem, żeby moje prywatne życie wpływało na działalność polityczną" - powiedział "Wyborczej".