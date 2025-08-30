Takie zdjęcia to rzadkość! Roksana Węgiel na wakacjach z synem i pasierbem

Roksana Węgiel i Kevin Mglej mierzyli się z ogromnym hejtem. Wiele osób krytykowało fakt, że wokalistka jest młodsza od ukochanego o dziewięć lat. Kontrowersje wzbudzało także to, że Mglej ma syna Williama z poprzedniego związku. Zakochani nie przejmowali się jednak negatywnymi komentarzami i w sierpniu 2024 roku wzięli ślub kościelny. Ich związek kwitnie, a już wkrótce przeprowadzą się do Londynu. Wszystko przez studia wokalistki na prestiżowej uczelni, o których przeczytacie tutaj. Niedawno zakochani wybrali się także na luksusowe wakacje.

Kevin Mglej pochwalił się zdjęciami z wakacji. Internauci zachwyceni. "Zazdroszczę"

Kevin Mglej opublikował na instagramowym profilu zdjęcia z wakacji. Na zamieszczonych kadrach widać piękną plażę, morze oraz kort tenisowy w Chorwacji. Nie zabrakło także zdjęć z ukochaną Roksaną Węgiel oraz fotografii syna, który skakał do wody. "Photo dump [seria zdjęć - przyp.red.] z końcówki wakacji ‘25" - napisał ukochany wokalistki. Pod publikacją Kevina Mgleja pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych internautów. "Cudowni, piękna para. No i jakie widoki, zazdroszczę", "Piękne fotografie", "Słodziaki", "Ale woda", "Pięknie" - pisali w mediach społecznościowych. Po omawiane kadry zapraszamy do naszej galerii.

Roksana Węgiel wprost o byciu macochą. "Staram się być wsparciem"

Roksana Węgiel opowiedziała w wywiadzie o kontakcie z synem męża. Przyznała, że bardzo stara się, aby być wsparciem dla chłopca. "Nie jest to najłatwiejsza rola, aczkolwiek ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby być wsparciem dla syna Kevina, dobrą ciocią i dać mu dużo ciepła. Dać mu poczucie, żeby ciocia kojarzyła się z kimś fajnym. To też nie jest łatwe dla dziecka" - mówiła wokalistka Plejadzie. Roksana Węgiel wspomniała także, jakim ojcem jest Kevin Mglej. Nie szczędziła pozytywnych słów w kierunku ukochanego. "Kevin spędza bardzo dużo czasu z Williamem. Jak tylko ma go pod opieką, to poświęcamy my bardzo dużo czasu. Kevin jest bardzo dobrym ojcem" - dodała wokalistka we wspomnianym wywiadzie.