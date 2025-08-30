Szokujące doniesienia o romansie Anderson i Neesona! W internecie burza

Pamela Anderson i Liama Neeson od ponad miesiąca często pokazywali się razem na eventach i w social mediach. Zapewniali o tym, że darzą się sympatią i szacunkiem. Gwiazdorzy "Nagiej broni" szybko zostali nazwani parą roku i ich każdy krok był do tej pory intepretowany przez bacznych obserwatorów. Trzymanie się za ręce, pocałunki na ściance i wyznania o prywatnych sytuacjach utwierdziły wielu w przekonaniu, że aktorzy tworzą związek. Okazuje się, że nie do końca.

Związek Pameli Anderson i Liama Neesona to fikcja? "Nigdy nie jedli kolacji sam na sam"

Za bajkową relacją aktorów od samego początku ma stać wytwórnia Paramount. Gwiazdorzy mieli nie widzieć się przez rok od zakończenia zdjęć i spotkali się dopiero przy trasie promocyjnej "Nagiej broni". "Pamela i Liam nigdy nie jedli kolacji sam na sam. Za każdym razem, kiedy się spotykali, przy sąsiednim stoliku zasiadali ich asystenci... to relacja czysto biznesowa, zero romansu" - ujawnił informator TMZ. Przypomnijmy, co na temat relacji mówili sami zainteresowani. Liam Neeson zachwalał kulinarne umiejętności Anderson i ponadto wiemy, że syn gwiazdora udzielił parze błogosławieństwa. Ciepło komentował ich wspólne zdjęcie na Instagramie. Ponadto syn Anderson zabrał głos na temat duetu. - Fajnie jest widzieć, jak są dobrymi kolegami z obsady i dobrze się bawią. Mają tak świetną chemię na ekranie, że to naprawdę oznacza, że film będzie dobrze zrobiony - przekazał Brandon Thomas Lee w "Access Hollywood". Fani są zawiedzeni doniesieniami o udawanej relacji.

Pamela Anderson i Liama Neeson wkręcili cały świat. Tak o relacji rozpisywali się informatorzy

Zagraniczne portale od dawna mówiły o gorącym romansie aktorów. "To rozwijający się romans na wczesnym etapie. Jest szczery i widać, że są w sobie zakochani" - podawało źródło "People". Plotek nie zatrzymał sam Neeson, który wiele razy podkreślał, jak ważna jest dla niego Anderson. - Jeśli chodzi o Pamelę, to jestem w niej szaleńczo zakochany. Po prostu wspaniale się z nią współpracuje. Szczerze mówiąc, nie mogę jej wystarczająco pochwalić. Nie ma wielkiego ego. Po prostu przychodzi, żeby wykonać swoją pracę. Jest zabawna i bardzo łatwo się z nią współpracuje - przekazał dla tego samego portalu. Co teraz?