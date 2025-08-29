Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra od lat uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. W 2024 roku w mediach zaczęły pojawiać się pierwsze plotki o kryzysie w związku aktorów. Uwagę przykuła m.in. ich decyzja o nazwiskach. "Każdy z nas ma swój zawodowy tor. Od teraz artystycznie posługujemy się własnymi nazwiskami. Dzięki za uwzględnienie. Moc serdeczności, Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra" - ogłosiła Emilia Komarnicka wraz z mężem. Wygląda na to, że plotki o rozstaniu były prawdą.

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra się rozwodzą. "Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu"

Portal Pudelek poinformował o tym, że Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra nie są już razem i oczekują na rozwód. Plotki o rozstaniu pary od miesięcy krążyły w sieci. Według portalu do jednego z warszawskich sądów wpłynął już pozew rozwodowy. "Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy" - czytamy na stronie. Skontaktowaliśmy się z Emilią Komarnicką oraz Redbadem Klynstrą w celu uzyskania komentarza w tej sprawie, jednak w momencie publikacji artykułu nie dostaliśmy od nich odpowiedzi.

Emilia Komarnicka o rodzinie i związku z Redbadem Klynstrą. "Często zwraca mi uwagę"

W 2024 roku Emilia Komarnicka udzieliła wywiadu portalowi Plejada. Opowiedziała o rodzinie i synach. "Byliśmy przekonani, że to ja będę złym policjantem. To ja jestem działająca, konkretna. Totalnie się pomyliliśmy. To są synkowie mamusi — sama się łapię na tym, że są trochę rozpieszczeni przez mamę" - powiedziała. Dodała, że macierzyństwo bardzo zmieniło jej życie. "To jest niewyobrażalna zmiana. To jest ogrom miłości, ale wszechświat zawsze dąży do równowagi, więc jest też ogrom odpowiedzialności" - powiedziała. Padły także słowa o Redbadzie Klynstrze. "Często zwraca mi uwagę — w takim sensie, że kierunkuje moją uwagę na niektóre sytuacje. Mówi: Ode mnie wymagasz partnerstwa, ale nie do końca wychowujesz tak swoje dzieci. Oni są mali, więc mamusia jednak odniesie talerzyk itp. Oczywiście, staram się, jak mogę, ale jednak to są moje maluszki. Rozczulają mnie" - dodała wówczas Emilia Komarnicka.