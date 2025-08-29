Misiek Koterski poznał Marcelę Leszczak w 2016 roku. Rok później para powitała na świecie syna, Fryderyka. Zakochani się zaręczyli, ale ostatecznie do ślubu nie doszło, a aktor wyprowadził się od partnerki. Po czasie do siebie wrócili - choć i wówczas się rozstali, a Koterski związał się z Dagmarą Bryzek. Ten związek nie potrwał jednak długo. Aktor znowu nawiązał relację z Leszczak. W 2024 roku para ogłosiła, że zawarli związek małżeński. Od pewnego czasu w sieci pojawiają się spekulacje na temat rozstania tej dwójki. Najnowszy post influencerki tylko podsyci te plotki?

Marcela Leszczak z nowym postem na Instagramie. Jej słowa mówią wszystko?

Internauci podejrzewają, że Marcela Leszczak rozstała się z Miśkiem Koterskim. Co na to wskazuje? Niedawno influencerka zmieniła status na Facebooku na "wolna". Małżonkowie nie dodają wspólnych zdjęć, a jeden z ostatnich postów celebrytki daje do myślenia. "Życie to dar, który rozpakowuje się chwilami. Tymi cichymi, gdy jesteś sam, ale wcale nie samotny. To wtedy uczysz się, że pełnia nie kryje się w tłumie, lecz w odwadze, by naprawdę poczuć każdą chwilę" - napisała pod jednym z nagrań. To jednak nie koniec tajemniczych wpisów Leszczak. W najnowszym poście gwiazda ma dla fanów "dziesięć pomysłów do zrealizowania będąc samemu". Wspomina tam między innymi o "solo randce", "umówieniu sesji zdjęciowej" oraz "detoksie społecznym". Czyżby w ten sposób Leszczak potwierdziła, że jest singielką?

Marcela Leszczak nie ucisza plotek o rozstaniu. Co robi Misiek Koterski?

Marcela Leszczak publikuje zaskakujące wpisy na Instagramie. A co na to wszystko Misiek Koterski? Aktor kilka dni temu opublikował zdjęcie z plaży w Sopocie. Wypoczywał na leżaku i czytał scenariusz do spektaklu "Prestiż". "Najgorętszy spektakl tego roku w reżyserii Sebastiana Fabijańskiego w gwiazdorskiej obsadzie rusza w trasę" - pisał podekscytowany. Następnie pokazał, jak spędza ostatnie dni wakacji z Fryderykiem. Aktor zabrał syna na trening tenisa. To jednak nie wszystko. Pod jednym z ostatnich postów Leszczak Koterski zostawił emotki ognia, ale nie spotkało się to z odpowiedzią jego żony.