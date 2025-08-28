W drugim sezonie "Top Model", który premierę miał w 2011 roku, pojawiła się Michalina Manios. Uczestniczka popularnego show wyjawiła, że jest osobą interpłciową. Po czasie zdecydowała się odpuścić karierę w show-biznesie. Gdy jednak ogłosiła, że spotyka się z prawicowym politykiem, w mediach zawrzało. Jej ukochany postanowił wydać oświadczenie w tej sprawie. Oto, co przekazał Dawid Szóstak.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy serce Macieja Peli jest otwarte na miłość? "To się już może nigdy nie wydarzyć"

Michalina Manios związała się z politykiem Konfederacji. Dawid Szóstak wydał oświadczenie

Wielu zdziwił fakt, gdy Manios opublikowała na swoim Facebooku informację o związku z Dawidem Szóstakiem. W 2023 roku ukochany uczestniczki "Top Model" startował bowiem do Sejmu, a na co dzień był również członkiem Ruchu Narodowego - ostatecznie po ogłoszeniu relacji z Manios zrezygnował z działania w ugrupowaniu. W najnowszym oświadczeniu, które Szóstak przesłał do portalu o2, postanowił odnieść się do związku z Michaliną. "Na początku pragnę zaznaczyć, że Michasia jest 100 proc. kobietą. Swoim wdziękiem, emocjonalnością, wewnętrznym pięknem, może inspirować wiele kobiet. Intelektualnie należy do prawdziwej elity Narodu Polskiego (np. w rok nauczyła się japońskiego w mowie i piśmie)" - przekazał prawicowy działacz.

To jednak nie był koniec. "Jestem facetem i widzę to, co oczywiste, na jej widok mężczyźni tak się obracają, że można się zmartwić, mogą sobie skręcić kark. Jestem zdrowo zazdrosny, to zrozumiałe. Jestem też trochę zdziwiony, zamieszaniem, jakie powstało" - stwierdził. Następnie wspomniał o wartościach religijnych. "Ważnym aspektem naszego związku są wartości, z których podstawową jest wiara. W Biblii jest napisane: 'Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwie', a święty Jan od Krzyża mówi: 'Przy końcu, życia tylko z miłości będziemy rozliczeni'" - podsumował.

Michalina Manios również wydała oświadczenie. Tak odniosła się do sprawy

Michalina Manios postanowiła skomentować medialne zamieszanie wokół związku z Szóstakiem. "Jesteśmy razem, miłość nie wybiera. Dawid odszedł z Konfederacji i wydał oświadczenie. Nasza relacja opiera się na wspólnych wartościach, wzajemnym zrozumieniu i otwartości" - przekazała Pudelkowi. "Decyzja Dawida o rezygnacji była jego w pełni samodzielnym wyborem, podyktowanym troską o nasz związek i to, co budujemy wspólnie. Szanujemy swoje doświadczenia i patrzymy w przyszłość z wdzięcznością i nadzieją" - dodała.