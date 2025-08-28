To już pewne - Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz nie są już małżeństwem. Jak ustalił Pudelek, 26 sierpnia w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga zapadł wyrok rozwodowy. Informacja ta została oficjalnie potwierdzona przez Biuro Obsługi Interesantów, a zapis pojawił się w systemie sądowym 28 sierpnia.

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz są już po rozwodzie

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia 2025 roku do sądu trafił pozew rozwodowy, złożony przez żonę Marcina Mroczka, Marlenę Muranowicz. Jak już wiadomo, mimo trudnej sytuacji, aktor serialu "M jak miłość" miał do końca nadzieję na uratowanie związku i unikał rozmów na ten temat. Niestety, relacje między małżonkami coraz bardziej się pogarszały - w maju Muranowicz wyprowadziła się z ich wspólnego domu, a media donosiły, że planują podzielić opiekę nad dziećmi tak, by unikać kontaktu.

Jak donosi Pudelek, rozprawa rozwodowa odbyła się z kilkunastominutowym opóźnieniem. Reporter portalu przekazał, że Mroczek i Muranowicz wymienili ze sobą krótkie powitanie na korytarzu. Przez cały czas trzymali jednak dystans i unikali kontaktu wzrokowego. Towarzyszyła im również teściowa aktora, która została wezwana jako świadek. Cała procedura trwała niespełna pół godziny. Po zeznaniach świadków sąd ogłosił wyrok, formalnie kończąc 12-letnie małżeństwo pary. Po zakończeniu rozprawy oboje szybko opuścili budynek sądu, unikając kontaktu z dziennikarzami. Mroczek skorzystał z tylnego wyjścia, by nie dać się sfotografować.

Po ponad roku od rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, ich rozwód wreszcie zmierza ku końcowi. Przez wiele miesięcy tancerze próbowali dojść do porozumienia i ustalić warunki ugody, jednak finalnie nie została ona podpisana. Maciej Pela w rozmowie z mediami twierdził, że ze swojej strony wywiązał się ze zobowiązań - spłacał kredyt na dom, podczas gdy Kaczorowska miała zabrać swoje rzeczy, czego nie zrobiła. Pomimo impasu nie zamierzał sam składać pozwu rozwodowego. Jak dowiedział się Pudelek, pozew rozwodowy ostatecznie złożyła Kaczorowska - miało to miejsce w lipcu 2025 roku. Ustalono już datę rozprawy - Pela i Kaczorowska spotkają się w sądzie 3 listopada.