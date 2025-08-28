Zbigniew Kraskowski wystąpił w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". W show nie udało mu się jednak znaleźć miłości. Uczestnik hitu TVP był jednak wytrwały i w końcu spotkał na swojej drodze wymarzoną kobietę. Teraz okazało się, że zakochani spodziewają się dziecka.

"Rolnik szuka żony". Zbigniew z czwartej edycji zostanie ojcem. Zdradził płeć dziecka

Zbigniew z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" po zakończeniu zdjęć do show zniknął z mediów. Nie przestał jednak poszukiwać miłości. W końcu i jego ugodziła strzała Amora. Na początku roku poznał przez internet swoją obecną partnerkę Olgę. Zakochanych dzieli spora różnica wieku. Wybranka rolnika jest bowiem od niego młodsza o 19 lat. Relacja pary rozwinęła się bardzo szybko, a 31-latka świetnie odnalazła się w gospodarstwie ukochanego. Ostatnio Kraskowski podzielił się natomiast radosną nowiną. 50-latek niebawem przywita na świecie pierwsze dziecko. Bohater hitu TVP ujawnił także płeć pociechy.

Zostaniemy rodzicami. Pod koniec stycznia urodzi się nasz syn. Planujemy też ślub, który być może połączymy z chrzcinami, ale ostateczne decyzje w sprawie terminu jeszcze przed nami. W tej sprawie decyduje moja przyszła żona

- przekazał w rozmowie z portalem Glampress.

Zbigniew to nie jedyny uczestnik programu "Rolnik szuka żony", któremu wkrótce powiększy się rodzina. Niedawno radosne wieści przekazali Klaudia i Valentyn. Zakochani pobrali się 10 sierpnia, a niedługo później ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka. "Coś pięknego... jeszcze przed nami" - napisali na Instagramie pod zdjęciem USG. Kilka dni później rolniczka opublikowała zdjęcie, na którym wyeksponowała ciążowy brzuch. Odpowiedziała też na kilka pytań internautów. Jedno z nich dotyczyło płci dziecka. Okazało się, że bohaterowie hitu TVP widzą już, czy spodziewają się chłopca, czy dziewczynki. Nie chcieli jednak jeszcze tego ujawniać światu. "Jeszcze nie zdradzamy. Chcemy poczekać, bo kto wie - może na USG coś się jeszcze zmieni" - napisała Klaudia.