Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski przez lata występowali razem w serialu "Rodzinka.pl". Z biegiem czasu połączyło ich uczucie, o którym było głośno w mediach. W 2021 roku aktorzy rozstali się. "Z Adamem rozstaliśmy się już jakiś czas temu. Życzę mu jak najlepiej, a was proszę o niedorabianie własnych historii, bo tylko ja i Adam znamy prawdziwy powód naszego rozstania" - pisała wówczas Wiktoria Gąsiewska na swoim instagramowym profilu. Teraz aktorka jest w szczęśliwym związku, jednak nie może opędzić się od pytań na temat byłego partnera.

Wiktoria Gąsiewska zapytana o Adama Zdrójkowskiego. Dosadny komentarz. "Jeżeli nie masz o kimś..."

Wiktoria Gąsiewska pojawiła się na konferencji promującej nowy sezon "Afryki Express". Podczas wywiadu dziennikarka portalu Pudelek przyznała, że jest pod wrażeniem zachowania aktorki, która nie wypowiada się źle o byłym partnerze Adamie Zdrójkowskim i ma do niego duży szacunek. - Mama nauczyła mnie, że jeżeli nie masz o kimś nic dobrego do powiedzenia, to po prostu nie mów - powiedziała Gąsiewska. Do dyskusji włączył się brat aktorki, z którym wystąpi w formacie "Afryka Express". - To jest kobieta z klasą, więc zawsze wypowiada się tak, jak trzeba, a ja wolałbym się po prostu nie wypowiadać na ten temat - dodał w wywiadzie.

Wiktoria Gąsiewska wprost o związku. "U nas w domu nigdy nie było zazdrości"

Podczas rozmowy Wiktoria Gąsiewska opowiedziała także o swoim partnerze Jasperze Sołtysiewiczu. Przyznała, że zawsze może na niego liczyć i nie zazdrości jej sukcesów zawodowych. - Szukałam takiego partnera, który będzie miał podobną energię do tego, co jest u mnie w domu i do czego ja jestem przyzwyczajona - zaczęła. Aktorka jest bardzo zadowolona z zachowania ukochanego, który pozytywnie zareagował na jej udział w formacie. - U nas w domu nigdy nie było zazdrości. Raczej było duże wsparcie i taka radość z tego, że ktoś mógł coś przeżyć, że ktoś odniósł sukces i tego bardzo szukałam w swoim przyszłym partnerze, co też znalazłam i za co jestem bardzo wdzięczna - dodała Wiktoria Gąsiewska w nowym wywiadzie dla portalu.