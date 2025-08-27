Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski przez lata występowali razem w serialu "Rodzinka.pl". Z biegiem czasu połączyło ich uczucie, o którym było głośno w mediach. W 2021 roku aktorzy rozstali się. "Z Adamem rozstaliśmy się już jakiś czas temu. Życzę mu jak najlepiej, a was proszę o niedorabianie własnych historii, bo tylko ja i Adam znamy prawdziwy powód naszego rozstania" - pisała wówczas Wiktoria Gąsiewska na swoim instagramowym profilu. Teraz aktorka jest w szczęśliwym związku, jednak nie może opędzić się od pytań na temat byłego partnera.
Wiktoria Gąsiewska pojawiła się na konferencji promującej nowy sezon "Afryki Express". Podczas wywiadu dziennikarka portalu Pudelek przyznała, że jest pod wrażeniem zachowania aktorki, która nie wypowiada się źle o byłym partnerze Adamie Zdrójkowskim i ma do niego duży szacunek. - Mama nauczyła mnie, że jeżeli nie masz o kimś nic dobrego do powiedzenia, to po prostu nie mów - powiedziała Gąsiewska. Do dyskusji włączył się brat aktorki, z którym wystąpi w formacie "Afryka Express". - To jest kobieta z klasą, więc zawsze wypowiada się tak, jak trzeba, a ja wolałbym się po prostu nie wypowiadać na ten temat - dodał w wywiadzie.
Podczas rozmowy Wiktoria Gąsiewska opowiedziała także o swoim partnerze Jasperze Sołtysiewiczu. Przyznała, że zawsze może na niego liczyć i nie zazdrości jej sukcesów zawodowych. - Szukałam takiego partnera, który będzie miał podobną energię do tego, co jest u mnie w domu i do czego ja jestem przyzwyczajona - zaczęła. Aktorka jest bardzo zadowolona z zachowania ukochanego, który pozytywnie zareagował na jej udział w formacie. - U nas w domu nigdy nie było zazdrości. Raczej było duże wsparcie i taka radość z tego, że ktoś mógł coś przeżyć, że ktoś odniósł sukces i tego bardzo szukałam w swoim przyszłym partnerze, co też znalazłam i za co jestem bardzo wdzięczna - dodała Wiktoria Gąsiewska w nowym wywiadzie dla portalu.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!