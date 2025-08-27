26 sierpnia Taylor Swift i Travis Kelce przekazali w mediach społecznościowych wiadomość o tym, że są zaręczeni. Na ich profilach na Instagramie pojawiły się zdjęcia z romantycznej sesji zaręczynowej. "Twoja nauczycielka angielskiego i twój wuefista się pobierają" - brzmiał podpis kadrów. Ed Kelce, ojciec sportowca, nie czekał zbyt długo i udzielił wywiadu dla ABC News 5 Cleveland, w którym wyjawił szczegóły.

Ed Kelce wprost o zaręczynach syna i Taylor Swift. Czekali z ogłoszeniem

Jak wyjawił Ed Kelce, zaręczyny miały miejsce prawie dwa tygodnie temu. Wokalistka i sportowiec dość długo ukrywali wiadomość o tej wyjątkowej chwili. - Planował ]Travis - przyp.red.] poczekać z tym do tego tygodnia. Myślę, że ona zaczynała się już trochę niecierpliwić, ale on chciał to odłożyć, żeby zrobić coś spektakularnego, jakąś wielką, wyjątkową niespodziankę. A ja mu powtarzałem, że możesz to zrobić nawet na poboczu drogi, w dowolnym miejscu, które uczynisz wyjątkowym… bo kiedy klękasz na jedno kolano i prosisz ją o rękę, to już samo w sobie jest wyjątkowym wydarzeniem - wyznał. Jak wyglądały zaręczyny? - Mieli właśnie iść na kolację, a on powiedział: chodźmy najpierw na kieliszek wina. Wyszli więc tam i wtedy się jej oświadczył. To było piękne. (...) Zaraz potem zaczęli dzwonić do mnie przez FaceTime i do jej rodziców, żeby wszyscy od razu się dowiedzieli. Widzieć ich razem to naprawdę coś wspaniałego - dodał ojciec sportowca.

Ekspertka o pierścionku zaręczynowym Taylor Swift. Nie był tani

Poprosiliśmy Zuzannę Annę Kamińską, projektantkę marki biżuteryjnej ZOZO Luxury i ZOZO Jewellery oraz znawczynię kamieni szlachetnych, o ocenę pierścionka wokalistki. "Pierścionek zaręczynowy Taylor Swift to ok. ośmiokaratowy diament o szlifie Old Mine, ma prostokątny kształt, barwa ok. G, czystości ok. VS1. Ten konkretny historyczny szlif, z antycznymi detalami, pochodzi z okresu od początku XVIII do końca XIX wieku. Jest bardzo drogi ze względu na stary kamień kopalniany, co czyni go antycznym. (...) Koszt pierścionka to ok. milion dolarów" - powiedziała nam.