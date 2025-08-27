Powrót na stronę główną
Eks Travisa Kelce'a ostrzegała Taylor Swift. Mocne słowa!
Po tym, jak Taylor Swift pochwaliła się, że Travis Kelce się jej oświadczył, zagraniczne media zaczęły przypominać archiwalną wypowiedź byłej partnerki sportowca. Nie są to miłe słowa.
Maya Benberry ostrzegała Taylor Swift
Maya Benberry ostrzegała Taylor Swif; Fot. Instagram/ taylorswift; screen z programu 'Catching Kelce'

26 sierpnia do mediów trafiła informacja, że Taylor Swift zaręczyła się z Travisem Kelce. Zakochani pochwalili się radosną nowiną, publikując w mediach społecznościowych serię zdjęć z romantycznej sesji zdjęciowej. Na palcu piosenkarki można było zobaczyć pierścionek zaręczynowy z olbrzymim diamentem. "Twoja nauczycielka angielskiego i twój wuefista się pobierają" - napisała żartobliwie Swift. W sieci zawrzało. Obok gratulacji nie brakuje jednak również przykrych treści. 

Eks Travisa Kelce'a ostrzegała Taylor Swift

Media na całym świecie rozpisują się o tym, że Taylor Swift zaręczyła się z Travisem Kelce i przy okazji rozkładają ich związek na czynniki pierwsze. Zagraniczne portale zaczęły więc przypominać, że nim sportowiec zaczął spotykać się ze Swift, był w wielu medialnych związkach. Wśród jego partnerek były m.in. Zuri Hal, Kayla Nicole czy Maya Benberry. Ta ostatnia w 2016 roku wygrała matrymonialne reality show "Catching Kelce" emitowane na kanale E!. Po programie Benberry i Kelce spotykali się przez kilka miesięcy, ale ich związek się rozpadł. Świat być może rychło zapomniałby o byłej partnerce zawodnika futbolu amerykańskiego, ale ta przypomniała o sobie, gdy sportowiec zaczął spotykać się z Taylor Swift. To wówczas Benberry ostrzegała piosenkarkę przed Travisem, przepowiadając, że ten ją zdradzi. 

Taylor wydaje się być zabawną dziewczyną o pięknym wnętrzu. Życzę jej wszystkiego najlepszego, ale nie byłabym 'dziewczyną z sąsiedztwa', gdybym nie ostrzegła jej, żeby była ostrożna... Czas pokaże, ale jak mówią: Kto raz zdradził, ten zawsze będzie zdradzał

- powiedziała w rozmowie z "Daily Mail" i dodała wówczas: "Jestem pewna, że Taylor teraz opanowała umiejętność rozpoznawania, kto naprawdę jej pomaga, a kto ją po prostu wykorzystuje". Co ciekawe archiwalna wypowiedź Benberry z 2023 roku znów żyje własnym życiem i jest cytowana przez zagraniczne portale i na TikToku. 

Ile kosztował pierścionek zaręczynowy Taylor Swift?

Zapytaliśmy Zuzanny Anny Kamińskiej, projektantkę marki biżuteryjnej ZOZO Luxury i ZOZO Jewellery oraz znawczynię kamieni szlachetnych, co sądzi o pierścionku zaręczynowym Taylor Swift. Dowiedzieliśmy się, że  gwiazda otrzymała prawdziwy skarb. "Pierścionek zaręczynowy Taylor Swift to ok. ośmiokaratowy diament o szlifie Old Mine, ma prostokątny kształt, barwa ok. G, czystości ok. VS1. Ten konkretny historyczny szlif, z antycznymi detalami, pochodzi z okresu od początku XVIII do końca XIX wieku. Jest bardzo drogi ze względu na stary kamień kopalniany, co czyni go antycznym" - powiedziała eksperta. Ile mógł kosztować? Specjalistka wyceniła go na ok. milion dolarów (niecałe cztery miliony zł - przyp. red.).

