Eks Travisa Kelce'a ostrzegała Taylor Swift. Mocne słowa!

26 sierpnia do mediów trafiła informacja, że Taylor Swift zaręczyła się z Travisem Kelce. Zakochani pochwalili się radosną nowiną, publikując w mediach społecznościowych serię zdjęć z romantycznej sesji zdjęciowej. Na palcu piosenkarki można było zobaczyć pierścionek zaręczynowy z olbrzymim diamentem. "Twoja nauczycielka angielskiego i twój wuefista się pobierają" - napisała żartobliwie Swift. W sieci zawrzało. Obok gratulacji nie brakuje jednak również przykrych treści.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa o fenomenie Taylor Swift

Eks Travisa Kelce'a ostrzegała Taylor Swift

Media na całym świecie rozpisują się o tym, że Taylor Swift zaręczyła się z Travisem Kelce i przy okazji rozkładają ich związek na czynniki pierwsze. Zagraniczne portale zaczęły więc przypominać, że nim sportowiec zaczął spotykać się ze Swift, był w wielu medialnych związkach. Wśród jego partnerek były m.in. Zuri Hal, Kayla Nicole czy Maya Benberry. Ta ostatnia w 2016 roku wygrała matrymonialne reality show "Catching Kelce" emitowane na kanale E!. Po programie Benberry i Kelce spotykali się przez kilka miesięcy, ale ich związek się rozpadł. Świat być może rychło zapomniałby o byłej partnerce zawodnika futbolu amerykańskiego, ale ta przypomniała o sobie, gdy sportowiec zaczął spotykać się z Taylor Swift. To wówczas Benberry ostrzegała piosenkarkę przed Travisem, przepowiadając, że ten ją zdradzi.

Taylor wydaje się być zabawną dziewczyną o pięknym wnętrzu. Życzę jej wszystkiego najlepszego, ale nie byłabym 'dziewczyną z sąsiedztwa', gdybym nie ostrzegła jej, żeby była ostrożna... Czas pokaże, ale jak mówią: Kto raz zdradził, ten zawsze będzie zdradzał

- powiedziała w rozmowie z "Daily Mail" i dodała wówczas: "Jestem pewna, że Taylor teraz opanowała umiejętność rozpoznawania, kto naprawdę jej pomaga, a kto ją po prostu wykorzystuje". Co ciekawe archiwalna wypowiedź Benberry z 2023 roku znów żyje własnym życiem i jest cytowana przez zagraniczne portale i na TikToku.

Ile kosztował pierścionek zaręczynowy Taylor Swift?

Zapytaliśmy Zuzanny Anny Kamińskiej, projektantkę marki biżuteryjnej ZOZO Luxury i ZOZO Jewellery oraz znawczynię kamieni szlachetnych, co sądzi o pierścionku zaręczynowym Taylor Swift. Dowiedzieliśmy się, że gwiazda otrzymała prawdziwy skarb. "Pierścionek zaręczynowy Taylor Swift to ok. ośmiokaratowy diament o szlifie Old Mine, ma prostokątny kształt, barwa ok. G, czystości ok. VS1. Ten konkretny historyczny szlif, z antycznymi detalami, pochodzi z okresu od początku XVIII do końca XIX wieku. Jest bardzo drogi ze względu na stary kamień kopalniany, co czyni go antycznym" - powiedziała eksperta. Ile mógł kosztować? Specjalistka wyceniła go na ok. milion dolarów (niecałe cztery miliony zł - przyp. red.).