Prince Jackson to najstarszy syn Michaela Jacksona. Choć muzyk zmarł w 2009 roku, to o jego dzieciach wciąż jest głośno. 28-latek po części poszedł w ślady ojca - nie śpiewa, ale zajmuje się promocją wydarzeń związanych z pamięcią o królu pop. Każde wyjście Prince'a jest szeroko komentowane, a jego życie prywatne budzi emocje. 27 sierpnia mężczyzna dostarczył ich ponownie.

Prince Jackson się zaręczył

Na jego profilu na Instagramie pojawiła się seria zdjęć. Już pierwsze z nich przyciąga uwagę - Prince znajduje się na nim ze swoją ukochaną. Okazują sobie dużo czułości. Na kolejnych pokazał ich wspólne kadry z przeszłości. Okazja, by opublikować takie prywatne ujęcia, była wyjątkowa. Zakochani bowiem się zaręczyli! "Osiem lat za nami. Molly i ja spędziliśmy razem mnóstwo czasu i tworzyliśmy niesamowite wspomnienia. Podróżowaliśmy po świecie, skończyliśmy studia i rozwijaliśmy się wspólnie. Jestem podekscytowany kolejnym etapem w naszym życiu, w którym będziemy kontynuować nasz rozwój i będziemy tworzyć fantastyczne wspomnienia. Kocham cię, kochanie" - napisał poruszająco Prince Jackson.

Internauci zostawili pod spodem mnóstwo komentarzy. "Jesteście taką piękną parą", "Gratulacje dla was. Kocham was", "Niech wasza miłość i więź pozostaną tak silne, jak do tej pory" - przekazują miłe słowa narzeczonym. My również dołączamy się do życzeń! A zdjęcia zakochanych znajdziecie w galerii poniżej:

Taylor Swift i Travis Kelce, Georgina i Cristiano Ronaldo - oni też się zaręczyli

Sierpień przyniósł wiele radosnych informacji ze świata show-biznesu. Także inne dwie mocno popularne pary zdecydowały się zaręczyć. 11 sierpnia Georgina Rodriguez pochwaliła się pierścionkiem, który dostała od Cristiano Ronaldo. Jego cena przyprawia o zawrót głowy (przeczytacie o tym tutaj: Pierścionek Georginy zwala z nóg. Znawczyni diamentów ujawnia, ile mógł kosztować. Lepiej usiądźcie). 26 sierpnia na profilach na Instagramie Taylor Swift i Travisa Kelce pojawił się wyjątkowy post. Fani artystki zobaczyli sesję zaręczynową! Wokalistka również pokazała pierścionek. Jak się okazuje, to prawdziwe cacko. Specjalnie dla nas przeanalizowała go znawczyni diamentów. Co dostrzegła? Zajrzyjcie tutaj: Znawczyni tylko spojrzała na pierścionek Taylor Swift i już wszystko jasne. Ujawniła jego cenę.