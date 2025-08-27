W mediach pojawia się coraz więcej pogłosek o rzekomym rozstaniu Marceli Leszczak i Michała Koterskiego. Była modelka o całą sprawę została zapytana przez portal Jastrząb Post. Odpowiedziała, żeby nie dzwonić i nie dopytywać o plotki, bo nie ma czasu rozmawiać na ten temat. Internauci nie potrafią jednak odpuścić. Nowe nagranie modelki znów dało im do myślenia. Zareagował na nie jej mąż. To napisał.

REKLAMA

Zobacz wideo Misiek Koterski o ojcostwie: Kobiety są prawie na równi, choć uważają, że nie są

Marcela Leszczak rozprawia o życiu i samotności. Fani dopytują

"Życie to dar, który rozpakowuje się chwilami. Tymi cichymi, gdy jesteś sam, ale wcale nie samotny. To wtedy uczysz się, że pełnia nie kryje się w tłumie, lecz w odwadze, by naprawdę poczuć każdą chwilę" - napisała pod najnowszym nagraniem Marcela Leszczak. Widzimy na nim modelkę spacerującą po warszawskich ulicach. Opis od razu przyciągnął uwagę fanów. "Pani Marcelo, wygląda pani pięknie. Czy już nie jesteście razem z panem Koterskim? Brakuje rolek z państwem" - zauważyła jedna z internautek. Warto wspomnieć, że była modelka od dłuższego czasu nie publikowała materiałów z mężem, a ostatnie nagranie z Koterskim pojawiło się na jej profilu 1 kwietnia. "Tak to wygląda, bo Marcela zawsze nagrywa ze swojego mieszkania" - dodała inna. Pod nagraniem pojawił się również komentarz Michała Koterskiego. Aktor zareagował kilkoma emotikonami - buźką z sercami, rozłożonymi dłońmi i ogniem. Na odpowiedz Leszczak jednak się nie doczekał. Myślicie, że może być coś na rzeczy? Kadry z nagrania znajdziecie w galerii.

GaleriaOtwórz galerię

Michał Koterski na plaży. Tak spędza ostatnie dni wakacji

Tymczasem na profilu aktora kilka dni temu pojawiło się zdjęcie z plaży w Sopocie. Michał Koterski wypoczywał na leżaku i czytał scenariusz do spektaklu "Prestiż". "Najgorętszy spektakl tego roku w reżyserii Sebastiana Fabijańskiego w gwiazdorskiej obsadzie rusza w trasę" - pisał podekscytowany. Pod najnowszym zdjęciem zaroiło się od komentarzy, ale co ciekawe, nikt o związek Koterskiego nie zapytał. Zamiast tego obserwatorzy dzielili się wrażeniami ze wspominanego spektaklu. Nieco później Koterski pokazał, jak spędza ostatnie dni wakacji z synem. Aktor zabrał go na trening tenisa.