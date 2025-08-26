Michał Koterski i Marcela Leszczak w przeszłości w swojej relacji przechodzili kryzysy. W pewnym momencie nawet rozstali się, by po jakimś czasie znowu do siebie wrócić. W styczniu 2024 roku, gdy zakochani wzięli ślub, wydawało się, że czekają ich już tylko miłe chwile. Teraz jednak atmosfera wokół Leszczak i Koterskiego kolejny raz zaniepokoiła internautów.

Marcela Leszczak i Michał Koterski milczą w sprawie kryzysu. Ostatnie decyzje modelki mówią jednak więcej niż słowa

Fani od pewnego czasu zauważyli, że Koterski i Leszczak przestali publikować wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, co wywołało falę spekulacji i plotki o ponownym kryzysie. Lawinę domysłów podsyciła zmiana statusu przez modelkę na Facebooku. Gwiazda zaznaczyła bowiem, że znowu jest "wolna". Dodatkowo celebrytka w rozmowie z portalem Jastrząb Post na pytanie o kryzys w relacji poprosiła, aby nie drążyć tematu, tłumacząc przy tym, że nie ma czasu na takie rozmowy. Jednak jak informują media, zaledwie kilka dni temu Leszczak i Koterski byli widziani podczas wspólnego spaceru z synem po Warszawie, co może sugerować, że pomimo rozstania dla dobra Fryderyka zdecydowali się nie zrywać ze sobą kontaktu.

Marcela Leszczak skomentowała ceny pobytu w ośrodku Michała Koterskiego. Padło zaskakujące uzasadnienie

Klinika leczenia uzależnień Odwróceni, którą otworzył Koterski, działa w malowniczej miejscowości Kal na Mazurach. Spore poruszenie wywołała informacja o kosztach pobytu w placówce - jak podał "Fakt", miesięczna opłata wynosi 35 tys. zł, natomiast cena za dwa miesiące ustalana jest indywidualnie. Zalecany czas terapii to minimum dwa miesiące, co oznacza, że jeden dzień kuracji to wydatek przekraczający 1000 zł. Do głośnej medialnej dyskusji na temat ceny pobytu w ośrodku odniosła się Marcela Leszczak. - My przede wszystkim orientowaliśmy się, jak to wygląda w innych klinikach. I w naszym odczuciu 1000 zł za dzień, gdzie są w takim miejscu, gdzie mają dostęp do wszystkiego, pełne wyżywienie plus psychoterapię… To jest wszystko tak wyliczone, że rzeczywiście to nie jest dużo - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.