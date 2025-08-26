Zaskakujące doniesienia! Gwiazda TVN-u związała się z politykiem Konfederacji

Program "Top Model" cały czas cieszy się sporą popularnością. Polska edycja show zadebiutowała na antenie TVN w 2010. Dziś wielu uczestników formatu zrobiło karierę w mediach - wśród nich są m.in.: Karolina Pisarek, Karolina Gilon oraz Klaudia El Dursi. W drugim sezonie "Top Model" pojawiła się Michalina Manios, która wyjawiła, że jest osobą interpłciową. Po latach przekazała wieści w sprawie związku. Okazuje się, że spotyka się z politykiem Konfederacji - Dawidem Szóstakiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Schreiber przeszła przemianę od "Top Model". Gojdź mówi wprost

Michalina Manios zasłynęła w programie TVN. Dziś spotyka się z prawicowym działaczem

W 2011 roku Michalina Manios pojawiła się na castingu do "Top Model". Ostatecznie w drugiej edycji udało jej się dojść do finału i zająć trzecie miejsce. Uczestniczka wyjawiła, że jest osobą interpłciową - urodziła się zarówno z narządami płciowymi żeńskimi, jak i męskimi, a w dzieciństwie funkcjonowała jako Michał. - Do pewnego momentu odbierałam to jako karę od losu, ale różne są nieszczęścia w życiu - mówiła w 2012 roku w "Pytaniu na śniadanie". - Funkcjonalnie rozwijałam się jako kobieta, ale niestety miałam nadaną tożsamość męską, a nie inną. Ciało i psychika rozwijało się w stronę kobiecą, tylko nie narządy płciowe. Wstydziłam się chodzić na lekcje WF-u, bo czułam się zażenowana - opowiadała.

Media co jakiś czas przypominały jej historię, ale niewiele było jednak wiadomo na temat życia prywatnego Manios. Postanowiła jednak ujawnić, że jest w związku z Dawidem Szóstakiem, co wzbudziło zainteresowanie. Wszystko przez fakt, że w 2023 roku Szóstak startował z ramienia Konfederacji do Sejmu. Jest również członkiem Ruchu Narodowego. Na profilu ukochanego Manios na Facebooku możemy znaleźć liczne posty, w których wyraża wsparcie m.in. dla Grzegorza Brauna oraz Krzysztofa Bosaka.

Jak informuje portal Pudelek, Manios przekazała im oświadczenie partnera, z którego wynika, że Szóstak zrezygnował z członkostwa i działalności w ramach Ruchu Narodowego. "Z przyczyn osobistych rezygnuję z członkostwa i działalności, oraz wszystkich funkcji w ramach Ruchu Narodowego. Rezygnuję, również z funkcji w Związku Żołnierzy narodowych Sił Zbrojnych, pozostając w strukturach jako członek zwyczajny" - dowiadujemy się.

Michalina Manios nie zrobiła kariery jako modelka. Tym zajęła się po programie

Manios nie zdecydowała się na karierę w świecie modelingu, choć chętnie pojawiała się na branżowych wydarzeniach, promując się na ściankach. Postanowiła iść w stronę muzyki. Zobaczyliśmy ją w piątej edycji programu "The Voice of Poland", ale nie przeszła etapu przesłuchań w ciemno. Stopniowo zaczęła wycofywać się z show-biznesu. Dziś Michalina stawia na naukę i rozwój zawodowy. Ukończyła skandynawistykę na UJ. Pracowała za granicą jako tłumaczka i specjalistka ds. sprzedaży, a obecnie uczy szwedzkiego i udziela korepetycji.