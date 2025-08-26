We wtorek, 26 sierpnia, Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz spotkali się w jednym z warszawskich sądów na rozprawie rozwodowej. Do sieci trafiły już pierwsze zdjęcia, na których widać prawie byłych małżonków na sądowych korytarzach. Wiadomo, jak się zachowywali wobec siebie.

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz rozwodzą się. Spotkali się na pierwszej rozprawie w sądzie

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz spotkali się w sądzie. Według informacji serwisu Pudelek, para grzecznie się ze sobą przywitała, ale na tym się skończyły uprzejmości. "Marcin podszedł do niej i przywitali się ze sobą. Nie siedzą obok siebie. Zachowują spory dystans. Każde z nich siedzi ze swoim prawnikiem" - czytamy.

Pierwsze informacje o kryzysie w związku Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz pojawiły się w maju. To właśnie wtedy żona aktorka miała zdecydować się na złożenie pozwu rozwodowego. Ponoć Marcin Mroczek cały czas wierzył, że jego małżeństwo da się uratować, dlatego nie dzielił się żadnymi informacjami na temat kryzysu. Nic jednak z tego nie wyszło. Pod koniec maja "Super Express" informował, że Marlena Muranowicz wyprowadziła się z domu. W tym czasie starszy syn pary uczestniczył w tzw. "białym tygodniu" - czyli religijnym okresie po pierwszej komunii świętej. Według medialnych doniesień, Ignacy mógł liczyć na wsparcie rodziców, którzy byli zaangażowani w jego sprawy, ale rzekomo robili wszystko, żeby unikać siebie nawzajem. "Mama chłopców w poniedziałek odprowadzała Ignacego do kościoła, ta sama sytuacja powtórzyła się we wtorek i środę. W czwartek obowiązek przejął Marcin Mroczek" - relacjonował "Super Express". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Historia związku Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz. Nagle nadszedł kryzys

Marcin Mroczek i modelka Marlena Muranowicz wzięli ślub w lipcu 2013 roku. Para doczekała się narodzin dwóch synów - w 2016 roku na świat przyszedł Ignacy, a w 2017 roku urodził się Kacper. Przez lata wydawało się, że Marcin i Marlena tworzą wyjątkowo zgraną parę. Wspólne zdjęcia na Instagramie, na których nie kryli uczucia, wyjazdy, wakacje, imprezy - tak wyglądała ich internetowa codzienność. W pewnym momencie fani pary zaczęli spekulować, że Mroczek i Muranowicz przechodzą kryzys. Wszystko przez to, że przestali publikować wspólne zdjęcia w sieci.