Zaskakujące słowa Mgleja przy rocznicy ślubu. "Małżeństwo nie jest proste"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej obchodzą wyjątkową rocznicę. Dokładnie rok temu, 25 sierpnia 2024 r., para stanęła na ślubnym kobiercu w malowniczym kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu. To wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach, a młoda wokalistka – jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia – oficjalnie rozpoczęła nowy etap życia u boku ukochanego.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel wzięła ślub w młodym wieku. Tak reaguje na komentarze

Roksana Węgiel świętuje rocznicę ślubu. "Kocham cię mężu"

Od ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja minął rok, ale relacja z wydarzenia wciąż budzi zainteresowanie fanów i mediów. Z okazji pierwszej rocznicy artystka podzieliła się wzruszającym wpisem na Instagramie. Dopełnieniem słów było wyjątkowe zdjęcie sprzed ołtarza – para młoda, wpatrzona w siebie, uchwycona w jednym z najważniejszych momentów swojego życia. "Pierwsza rocznica. Kocham cię mężu" - napisała Roksana Węgiel. Publikacja spotkała się z falą gratulacji i serdecznych komentarzy od fanów, którzy nie szczędzili ciepłych słów i życzeń dalszego szczęścia.

Kevin Mglej zwrócił się do żony. "Nauczyłaś mnie siebie na nowo"

O pierwszej rocznicy ślubu nie zapomniał także Kevin Mglej, który także podzielił się wpisem na Instagramie. "Rok w małżeństwie, rok który minął jak kilka tygodni, w tempie, w pracy. Rok, który uczył nas siebie nawzajem, rok który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste, bo tak zostało wymyślone, by prowadzić nas do świętości, ale z tobą … z tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję" - napisał Kevin Mglej. Przypomnijmy, że ceremonia Roksany i Kevina była niezwykle uroczysta. Piosenkarka w klasycznej białej sukni wyglądała olśniewająco, a jej wybranek, ubrany w elegancki garnitur, nie krył emocji, gdy składali sobie przysięgę małżeńską. Po ceremonii zaślubin goście przenieśli się do klimatycznej winnicy „Piwnice Półtorak", gdzie odbyło się huczne wesele. Na przyjęciu bawili się nie tylko najbliżsi młodej pary, ale także osoby z show-biznesu – wśród nich znaleźli się m.in. Michał Kassin, Maffashion czy Anastazja Maciąg.