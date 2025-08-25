Jan Lubomirski-Lanckoroński, potomek jednego z najsłynniejszych polskich rodów arystokratycznych, 24 sierpnia zdecydował się za pomocą mediów społecznościowych podzielić się z obserwatorami ujęciami ze swojego prywatnego życia. Udostępnione przez arystokratę zdjęcia mogą zaskoczyć.

Jan Lubomirski-Lanckoroński tak spędza dzień. Zdjęcia trafiły do sieci

47-letni przedsiębiorca i filantrop, a także właściciel zamku w Lubniewicach, tym razem pokazał rodzinny dzień spędzony z żoną Heleną Mańkowską oraz ich córką. Na fotografiach widać zaprzężoną przed pałacem bryczkę, a także sceny z wnętrza rezydencji, gdzie wieczorem rodzina relaksowała się przy nastrojowym kominku. Do jednego ze zdjęć Lubomirski-Lanckoroński pozował razem z ukochaną i córką, podkreślając, że choć tegoroczne lato nie rozpieszczało ich wysokimi temperaturami, to przejażdżka kończąca wakacje była wyjątkowo udana. "Przejażdżka na zakończenie wakacji. Lato w tym roku nie rozpieszcza nas temperaturą, dlatego wieczorem miło jest schować się w zamku i ogrzać przy kominku" - napisał arystokrata w poście na Instagramie.

Jan Lubomirski-Lanckoroński pod ostrzałem. Zamknięta brama do zamku wzbudziła niezadowolenie mieszkańców

Jan Lubomirski-Lanckoroński, choć zwykle kojarzony z działalnością charytatywną i kulturalną, to tym razem znalazł się w centrum lokalnej afery. Mieszkańcy Lubniewic skarżą się, że arystokrata zamknął przejście przez teren swojego zamku, które prowadziło do Jeziora Lubiąż. - Faktycznie jest problem. Za kadencji poprzednika to też już się zaczęło, więc były takie momenty, kiedy przejście było zamykane, otwierane. Z początkiem mojej pierwszej kadencji udało się wynegocjować z właścicielem otwarcie tego przejścia, no ale humory właściciela powodują, że przejście znowu jest zamknięte - usłyszeli dziennikarze portalu Sulecin24.pl. - Z przykrością muszę stwierdzić, że nie my marketingowo na tym tracimy. Żeby było jasne - absolutnie nie mam pod tym kątem zarzutów ani roszczeń. Wszystko funkcjonowało na zasadzie win-win, partnerstwa, natomiast to musi być w dwie strony, a nie tylko w jedną (...) Ma prawo właściciel zrobić z własną nieruchomością to, co chce, ale to są takie już ekstremalnie zaskakujące decyzje i z PR-owego punktu widzenia bardzo kiepskie - skomentował burmistrz Radosław Sosnowski.