Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski cieszą się w mediach społecznościowych sporą popularnością. Zakochani regularnie dzielą się w sieci wspólnymi kadrami, a także nagrywają filmiki inspirowane najnowszymi trendami. Fani cenią ich za poczucie humoru i dystans, które często przejawiają w swoich materiałach. Tym razem para postanowiła z przymrużeniem oka odnieść się do swojej relacji i nagrała zabawne wideo. Choć wielu internautów przyjęło je z uśmiechem, pojawiły się również głosy krytyki.

Katarzyna Cichopek naskoczyła na Macieja Kurzajewskiego. "Czemu to ma służyć?"

Na nagraniu widzimy zrelaksowaną Cichopek, która odpoczywa na wygodnej kanapie. Nagle do pokoju wchodzi Maciej Kurzajewski. - Zrelaksowana, szczęśliwa, no tak, szczęśliwa kobieta, to szczęśliwe życie - myśli na głos prezenter. Po chwili zakochani zamieniają się rolami. Tym razem to Kurzajewski leży na kanapie, a do pokoju wchodzi Cichopek. - Jaki on jest piękny, zrelaksowany, szczęśliwy. A co on taki szczęśliwy? A co tu się działo, kiedy mnie nie było? O nie! Oglądał "M jak miłość" beze mnie! - grzmiała podenerwowana. Większość internautów utożsamiła się ze sceną odegraną w filmie. "Haha! I to jest fajny dystans", "Jakbym widziała siebie i męża", "A co on tak leży na tej kanapie? Zaraz mu znajdę zajęcie" - żartowali. Niestety nagranie nie wszystkim przypadło do gustu. "Mam wrażenie, że próbują zrobić kopię Dowborów", "No i czemu to ma służyć?", "Są granice tego, co można zrobić za pieniądze". "Gorzej niż dzieci" - pisali oburzeni. A wy co o nim myślicie? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Katarzyna Cichopek zdecydowała się na radykalny ruch względem Dominiki Serowskiej

W ostatniej rozmowie z portalem Jastrząb Post Dominiak Serowska zdradziła, że jakiś czas temu została... zablokowana przez Katarzynę Cichopek. Obecna partnerka Hakiela nie wydaje się tym jednak przejmować. - Ktoś mi kiedyś coś podesłał z profilu Katarzyny, ale niestety nie otworzył mi się [jej profil - przyp. red.], więc podejrzewam, że jestem zablokowana. Ale nigdy jej nie obserwowałam, bo mnie nie interesowała jej osoba w żadnym aspekcie. Chyba niewiele tracę, bo i tak tego nie oglądałam - stwierdziła.